Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:24

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:24

Orman Genel Müdürlüğü'nün 4500 işçinin alımı için başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi kur çekiliş tarihi merakla bekleniyor. Peki, 2025 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman? OGM işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı? İşte, ayrıntılar...

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 4.500 işçi alımı için Türkiye genelinden başvurular tamamlandı. Başvuruların ardından kura çekiminin yeri ve tarihi, İŞKUR Açık İş İlanları sayfasında duyurulacak olup, ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden de ilan edilecektir.

Adaylara bireysel olarak yazılı veya farklı iletişim yöntemleriyle bilgilendirme yapılmayacaktır. Kura çekimine, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday davet edilecektir. Kura çekimi tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olup, bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından, sürecin Nisan ayının ikinci haftasında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ OGM CANLI YAYINI NEREDE YAPILACAK?

İŞKUR'un 4.500 işçi alımı kura çekimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kura çekiminin, İŞKUR ve Tarım ve Orman Bakanlığı – Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilmesi ve canlı yayınlanması bekleniyor. Kura çekimiyle ilgili detaylı bilgilere ve duyurulara, ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ulaşılabilir.