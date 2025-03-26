AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları -23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:33

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, 22-23 Mart tarihlerindeki incelemelerde sınavlara katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman erişim açılacağına ilişkin bilgileri sürekli olarak sorguluyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 AÖL sınav takvimi ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.

Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların açıklandığı tarihiten itibaren 5 iş günü içinde alınacak.


Etiketler: #AÖL #sınav sonuçları #sınav takvimi

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