13.10.2025 17:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde daimi işçi olarak görev almak isteyen adaylar, 262 işçi alımı kura sonuçlarını merakla araştırıyor. Peki, 2025 OGM işçi alımı kurası ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü 262 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 262 sürekli işçi alımı için başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Peki, 2025 OGM işçi alımı kurası ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü 262 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 262 işçi alımı sonuçları için kura tarihi adaylar tarafından merakla bekleniyor. Kura işlemlerinin yeri ve tarihi, İŞKUR’un yayımladığı açık iş ilanında belirtilecek. Ayrıca, adaylar kura ile ilgili duyuruları başvuru yaptıkları Orman Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilecek.

İlgili Konular: #orman genel müdürlüğü #işçi alımı #OGM