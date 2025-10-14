Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçlarının açıklanma tarihi, 6 Ekim’de tercih sürecinin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2025/5 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS/5 ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/5 atama sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması ve adayların Bakanlık bünyesindeki hastanelere yerleştirilme işlemlerinin yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS/5 ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri ve sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinden adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra, ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecektir.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin unvan, branş, kadro sayısı ve öğrenim düzeyi dağılımları, Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte belli oldu. Buna göre alımı yapılacak kadrolar ve sayıları şu şekilde:

Avukat: 50

Biyolog: 15

Büro Personeli: 290

Çocuk Gelişimci: 102

Dil ve Konuşma Terapisti: 45

Diyetisyen: 116

Ebe: 805

Fizyoterapist: 133

Gerontolog: 8

Hemşire: 6.445

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 18

Klinik Psikolog: 60

Sosyal Çalışmacı: 76

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 27

Psikolog: 63

Sağlık Fizikçisi: 12

Mimar: 40

Diğer Teknik Hizmet Personeli: 14

Mühendis: 122

Sağlık Tekniker ve Teknisyen Kadroları:

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı): 303

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 166

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 129

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 233

Sağlık Teknikeri (Eczane): 139

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 135

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 28

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 120

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.809

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 439

Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp): 36

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 58

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Ortopedi): 29

Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi): 79

Sağlık Teknikeri (Podolog): 6

Sağlık Teknikeri (Radyoterapi): 8

Sağlık Teknikeri (Röntgen): 917

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter): 1.370

Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım): 27

Sağlık Teknisyeni (Anestezi): 5

Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı): 10

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım): 150

Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar): 6

Sağlık Teknisyeni (Röntgen): 13

Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter): 35

Diğer Kadrolar: