Sağlık Bakanlığı tarafından, farklı şehirlerdeki hastaneler, sağlık tesisleri ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik başvurular, geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı tarihi belli oldu mu?

2025 SA ĞLIK BAKANLIĞI İŞ Ç İ ALIMI KURA ÇEK İMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 764 işçi alımına ilişkin başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ise yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimi, 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00–18.00 saatleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, kura çekimi Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONU ÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.