2022 yılında yapılan anlaşmaların süresinin dolmasıyla birlikte gözler, Sağlık Bakanlığı’nın yeni promosyon anlaşmasına ve ödeme tarihine çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra ödeme takvimi netleşecek. Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın taban ücret üzerinde çalışma yaptığı konuşulurken promosyon tutarının 100 bin lira altında olması beklenmiyor.