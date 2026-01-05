2025 yılı dijital basın raporu açıklandı: En çok orman yangınları ile kadın cinayetleri konuşuldu

B2Press, 1 Ocak - 30 Aralık 2025 tarihleri arasında 20 bini aşkın online mecrada yayımlanan 60.864.567 haberi analiz ederek Türkiye'nin dijital medya karnesini çıkardı.

Rapora göre, 2025 yılında Türkiye'nin gündemi hız kesmedi; orman yangınları, siyasi gelişmeler ve toplumsal şiddet olayları manşetlerden inmedi.

ORMAN YANGINLARI BAŞI ÇEKTİ

Orman yangınları Türkiye genelinde günde ortalama 23 yangının kayda geçtiği 2025 yılında, dijital basının zirvesinde 3.294.181 haberle orman yangınları yer aldı. Özellikle Haziran ayında Ege Bölgesi’nde yoğunlaşan ve Temmuz ayı itibarıyla Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'e yayılan yangınlar, yılın en çok konuşulan olayı oldu.

Yangınları, 2 milyonu aşkın haberle CHP kurultayları takip etti. Yılın diğer öne çıkan başlıkları ise şöyle sıralandı:

"Terörsüz Türkiye" Süreci: 820.954 haber

İBB Soruşturması: 607.112 haber

İstanbul Depremi: 291.218 haber

Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, Bolu Kartalkaya yangını ve CHP mitingleri de ilk 10’da yer alan diğer önemli gündem maddeleri oldu.

ERDOĞAN VE CHP İLK SIRADA

Siyasi gündemin yoğun olduğu 2025 yılında, hakkında en çok haber yapılan siyasi parti 2.146.318 haberle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. CHP'yi, 1.960.825 haberle AK Parti ve 622.372 haberle MHP izledi.

Liderler sıralamasında ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1.540.279 haberle zirvedeki yerini korudu.

Erdoğan'ı takip eden isimler ve haber sayıları ise şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: 640.556 haber

Özgür Özel: 618.817 haber

Ali Yerlikaya: 360.548 haber

Devlet Bahçeli: 296.049 haber

KADIN CİNAYETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Raporun en dikkat çekici verilerinden biri, haberlerde kullanılan ifadelerin analiziyle ortaya çıktı. 2025 yılında dijital basında en çok kullanılan ifade, 2.539.298 haberle "kadın cinayeti" oldu. Bu ifadeyi 1,4 milyona yaklaşan haber sayısıyla "adalet" kavramı takip etti.

Ekonomik gelişmelerin yansıması olarak "enflasyon" (1,2 milyon haber), "vergi" (1,2 milyon haber) ve "faiz" (1 milyon haber) kelimeleri de basında en çok yer bulan diğer başlıklar arasında yer aldı.