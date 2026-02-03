2025 yılında, Sigorta Tahkim Komisyonu’na anlaşmazlık yağdı: Başvuru 750 bini aştı

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların önemli çözüm adreslerinden olan ve yeniden yapılandırılması hedeflenen Sigorta Tahkim Komisyonu (STK), 2025’te çok yoğun bir yıl geçerdi.

STK’nin verilerine göre 2025’te, 2024 yılına kıyasla toplam başvuru yüzde 23.3 artışla 758 bin 703 adet oldu. Bunun yüzde 23.3 artışla 757 bin 730’u hayatdışı, yüzde 34.5 artışla 986’sı hayat branşı için yapıldı. Poliçe türü açısından ise en çok başvuru yüzde 25.9 artışla 728 bin 804’e çıkan zorunlu trafik sigortasıyla ilgili oldu. Bunu yüzde 26.2 artış ve 11 bin 584 dosyayla motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk, yüzde 8.4 artış ve 11 bin 519 dosyayla kasko izledi. 6 Şubat 2023’teki büyük deprem sonrası yoğunlaşan zorunlu deprem başvuruları ise yüzde 84.1 düşüşle 1627 oldu. Ayrıca trafikle ilgili başvuruların dağılımına bakıldığında, yüzde 21.1 artışla 396 bin 945’e ulaşan “değer kaybı”nın ilk sıradaki yerini wkoruduğu görünüyor. Yine verilere göre başvuruların temel nedeni yüzde 29.1 artışla 622 bin 43 adede ulaşan “tazminat ödenmemesi” oldu. Bunu yüzde 2.5 artışla 136 bin 369 adede yükselen “tazminatın eksik ödenmesi” takip etti.

‘RET’ KARARI ÇOĞALDI

STK hakemleri ise toplamda yüzde 0.3 düşüşle 639 bin 485 başvuruyu karara bağladı. Buna göre 2024’ten 2025’e “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 67.4’ten yüzde 66.4, “kısmen kabul” yüzde 11.6’dan yüzde 10.96’a düşerken “ret” yüzde 21’den yüzde 22.8’e yükseldi.