2025 yılının ilk dört ayında 611 işçi hayatını kaybetti: Nisan ayında 152 işçi can verdi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:33

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:33

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı Nisan ayına ait iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, nisan ayında en az 152 işçi hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte, 2025 yılının ilk dört ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 611’e ulaştı.

Raporda, hayatını kaybeden işçilerden 8’inin çocuk işçi olduğu belirtilirken, iş cinayetlerinin özellikle çocuklar ve genç işçiler arasında ciddi bir sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

ÇOCUK İŞÇİLERİN ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, çocuk işçilerin çalışma koşullarına dair endişeler de dile getirildi. 8 çocuk işçinin ölümüne dikkat çekilerek, çocuk işçiliğinin önlenmesi için daha sıkı denetimlerin ve yasaların uygulanması gerektiği ifade edildi. Çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesi, işçi hakları savunucuları tarafından büyük bir trajedi olarak değerlendirildi.

2025 YILININ İLK DÖRT AYINDA 611 İŞ CİNAYETİ

Nisan ayı raporunun yanı sıra, 2025 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin sayısının toplamda 611’e ulaştığı belirtildi. Ocak ayında 178, Şubat ayında 124, Mart ayında 157 ve Nisan ayında 152 işçi hayatını kaybetti. Bu sayıların yüksekliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında alınması gereken acil önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.