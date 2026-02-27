Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konut için kura çekilişi araştırılıyor. Kura çekilişinin ne zaman yapılacağı, sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sonuçlara nereden ulaşılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Ankara TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ankara TOKİ kura sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...

2026 ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2026 Ankara TOKİ kurası 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

2026 ANKARA TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Ankara TOKİ sonuçları kura çekilişinin sona ermesinin ardından açıklanacak.

ANKARA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, kura çekilişi sona erdikten sonra sonuçlara iki farklı resmi kanaldan ulaşabilir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazıp hak sahipliği durumlarını anında görüntüleyebilir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura işlemlerinin bitmesinin ardından www.toki.gov.tr adresi üzerinden duyurular kısmına asil ve yedek isim listeleri eklenecek.