2026 bütçesinde sekiz dakikalık şehir hastanesi bütçesi ile standart bir ASM yapılabiliyor: Dakikada 259 bin TL kira yükü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “2025 yılında 1000 yeni aile sağlığı merkezi açacağız” demesine karşın bu hedefe ulaşılamadı.

2025 bütçesinde şehir hastaneleri için 104 milyar 602 milyon 82 bin lira gibi bir ödenek belirlendi. Ancak bu ödenek kasım ayında aşıldı. Kabul edilen 2026 bütçesinde ise şehir hastanelerine ayrılacak kaynak 136 milyar 148 milyon 659 bin lira olarak belirlendi.

Cumhuriyet’e konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı, Dr. Ahmet Mehlepçi, “Yurttaş için çok önemli olan aile sağlık merkezleri (ASM) kâr getirmediği için ikinci plana atılıyor” dedi. “2025 yılında şehir hastanelerinin dakikalık kirasının devlete yükü 200 bin lira, 2026 yılında ise 259 bin lira” olduğunu söyleyen Dr. Mehlepçi, “2025’te şehir hastanelerine ayrılan bütçenin yalnızca 11 dakikalık kısmına asgari standartları karşılayan bir ASM, 22 dakikalık payına üç katlı, nitelikli ASM yapılabiliyordu. 2026 bütçesinde ise 8 dakikalık şehir hastanesi bütçesi ile standart bir ASM, 16 dakikada ise nitelikli ASM yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖLÜM ORANI ARTAR’

ASM’lerin ikinci plana atılmasının doğrudan toplum sağlığını etkilediğini belirten Dr. Mehlepçi, “Birinci basamak sağlık hizmetlerine yeterince bütçe ayrılmadığında, bu hizmetler zayıflar. Birinci basamak zayıfladığında aşı oranları düşer, salgın riski artar, anne ve bebek ölümleri artar” uyarısında bulundu.

Bu durumun daha yüksek maliyetli sağlık harcamalarına yol açacağının altını çizen Dr. Mehlepçi, özellikle kronik hastalıkların ve kanser hastalarının takibi yapılmadığında ölüm oranlarının artacağı uyarısında bulundu.