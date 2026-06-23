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2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

23.06.2026 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları, programa katılmak için başvuruda bulunan binlerce genç tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
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Gençlere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sağlayan Yaz Gençlik Kampları başvuruları açıklanan tarihler arasında tamamlandı. Peki, 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik Kampı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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2026 GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kampları, bu yıl da Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) kamplarıyla gençleri ağırlayacak. İlk 5 dönem için başvuru yapan adaylar sonuçlarını sistem üzerinden sorgulayabilecek. Kampa katılmaya hak kazananların, başvuru belgelerini kamp başlangıcından önce onaylatmaları ve kesin kayıt aşamasında gerekli evrakları eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerini ibraz etmeyen adayların kayıtları geçersiz sayılarak yerlerine yedek adaylar yerleştirilecek.

DİĞER KAMP DÖNEMLERİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

Kalan kamp dönemleri için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden devam edecektir.

İlgili Konular: #Gençlik ve Spor Bakanlığı #GSB #Yaz Gençlik Kampları

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