Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı için giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 MEB UDSP sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? UDSP sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

UDSP SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Haziran’da düzenlenecek Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nın giriş belgeleri yayımlandı. İngilizce ve Almanca seçenekleriyle yapılacak sınav, 81 ilde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylara 50 sorudan oluşan sınav için 110 dakika süre verilecek, sonuçlar ise 20 Temmuz’da açıklanacak ve puanlar iki yıl boyunca geçerli olacak.

UDSP SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı giriş belgelerine "mebsonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.