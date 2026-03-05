Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekilişi araştırılıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sonuçlara nereden ulaşılacağı merak ediliyor. Peki, 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2026 İstanbul TOKİ kura sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...

2026 İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

500 Bin Sosyal Konut Projesi dâhilinde il il devam eden kura takvimine göre 6 Mart Cuma günü İzmir ve Hatay çekilişleri gerçekleşecek. İstanbul kura çekilişinin yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı.

2026 ADANA TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişi tamamlandıktan işlemler bittikten sonra, "2026 İstanbul TOKİ kura sonuçları" resmi olarak açıklanacak.

Asil ve yedek hak sahiplerini gösteren nihai isim listeleri, çekilişin tamamen bitmesinin ardından doğrudan e-Devlet kapısı üzerine aktarılacak.

İSTANBUL TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, kura çekilişi sona erdikten sonra sonuçlara iki farklı resmi kanaldan ulaşabilir:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazıp hak sahipliği durumlarını anında görüntüleyebilir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kura işlemlerinin bitmesinin ardından www.toki.gov.tr adresi üzerinden duyurular kısmına asil ve yedek isim listeleri eklenecek.