Askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce genci yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Bedelli askerlik ücretine zam geldi. Peki, 2026 Mart zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL?

2026 MART ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin detaylarını paylaştı. Güler, halihazırda memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki temel amacımız, ülkemizin savunma kapasitesini artırmak ve yerli teknoloji hamlelerimizi desteklemektir. Elde edilecek bu kaynak doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak."

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.