MEB’e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programı, 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde ÖBA üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Belirlenen süre içinde eğitimi tamamlayan öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalarını tamamlamış sayılacak. Peki, 2026 öğretmen seminerleri başladı mı? Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ BAŞLADI MI?

Mesleki çalışma kapsamında hazırlanan eğitim videoları, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yönetici ve öğretmenler, 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri’ni 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.