Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2026 yılı personel alım planı kapsamında 170 kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edeceğini duyurdu. Peki, TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alımı ne zaman? TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alımı şartlar neler?

TÜBİTAK 170 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026

Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde görevlendirilecek.

Başvurular, "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilebilecek.

Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye Kurumun internet sayfasından (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.