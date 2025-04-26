20’inci İstanbul Yarı Maratonu yarın... Bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 14:13

Güncelleme: 26.04.2025 - 14:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Uluslararası Türkiye İş Bankası 20’inci İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak.

21K ve 10K kategorisinde toplam 18 bin kişi tarafından rekor kayıt yaptırılan maraton nedeniyle 27 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu’nda bazı güzergahlar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapatılacak. Saat 11.05’ten itibaren Balat güzergahından başlayarak kapalı yollar kademeli olarak trafiğe açılacak. Ayrıca yarı maraton sebebiyle toplu taşıma araçlarında da düzenlemeye gidildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler 07.00-13.30 saatleri arasında Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak. İETT’ye bağlı otobüsleri kullanacak olan yolcular anlık sefer ve hat değişimlerini iett.gov.tr ve İETT’nin Otobüsüm Nerede? uygulaması üzerinden de takip edebilecek.

Sürücülerin de alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı: Kennedy Caddesi,

Çatladıkapı: Ferruh Kayha Sokak

Galata köprüsü: Galata Köprüsü

Karaköy: Kemeraltı Caddesi

Eminönü-Unkapanı: Ragıp Gümüşpala Caddesi

Cibali-Balat: Abdülezelpaşa Caddesi

Cibali: Atatürk Köprüsü

Balat-Ayvansaray: Ayvansaray Caddesi

Ayvansaray: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

Balat: Mürselaşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

Cibali: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

Unkapanı: Yavuz Sinan Camii Sokak

Küçükpazar: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

Eminönü: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak, Sirkeci: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesii, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi

Sarayburnu: Gülhane Parkı Sahil Girişi

Cankurtaran: Ahırkapı Caddesi

Ahırkapı: Kalyon Otel Restorant

Kumkapı: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

Yenikapı: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi."