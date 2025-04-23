Sürücüler dikkat! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:36

Güncelleme: 23.04.2025 - 00:36

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında alınacak tedbirler ile yazılı açıklama yaptı.

Bu kapsamda 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde;

GMK Bulvarı'nın tamamı, Anıt Caddesi'nin tamamı, Gençlik Caddesi'nin tamamı, Akdeniz Caddesi'nin tamamı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin tamamı, Dögol Caddesi'nin tamamı, Sporpark Caddesi'nin tamamı, Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü, Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşak ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Celal Bayar Bulvarı'na bağlanan ve Celal Bayar Bulvarı'ndan açılan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağa bağlanan ve Tren Garı Kavşaktan açılan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağa bağlanan ve Ulaştırma Kavşaktan açılan varyantların tamamı, İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağına bağlanan yan varyantları ve Baruthane Kavşaktan açılan varyantların tamamı, ayrıca yukarıda belirtilen yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamı programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.