21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü: Neden Kutlanıyor, Ne Zaman İlan Edildi?
Ülkede ve dünyadaki haberleri objektif bir şekilde okuyucularla buluşturan, araştırmayı ve doğru haberin peşinde koşmayı görev edinmiş gazetecilerin günü, 21 Ekim'de kutlanıyor. Birçok yönden zorlayıcı olsa da, gazetecilik yıllardır sarsılmaz duruşunu koruyor.
Habere tutkuyla yaklaşan, emektar gazetecilerin günü coşkuyla kutlanıyor. Gazeteciler ve tüm gazete okuyucuları 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü heyecanla takip ediyor.
21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak günümüzde de kutlanmaya devam etmekte.
GAZETECİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER
Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. -Mustafa Kemal Atatürk / 05.02.1924 İzmir-
Gazeteyi yapan haber değil, haberi yapan gazetedir. -Umberto Eco-
Yirminci yüzyılın en önemli kuruluşu gazetedir. -Ziya Gökalp-
Bu devirde fikirler için çarpışıyoruz, gazeteler de kalelerimizdir. -Heinrich Heine-
Bir gazete, yalnız haberleri olduğu gibi veren bir şey değildir, onun gayesi; insanları düşündürerek, kızdırarak, o konuda bir şeyler yapmaya teşvik etmek olmalıdır. -Mark Twain-
Özgür basın iyi ya da kötü olabilir, ama özgürlük olmayınca basın ancak ve ancak kötü olacaktır. -Albert Camus-
Gazeteler, dünyanın aynalarıdır. -James Ellis-
Hâlâ inanıyorum ki eğer amacınız dünyayı değiştirmekse, gazeteciliğin daha kısa süreli bir silahtır. -Tom Stoppard-
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