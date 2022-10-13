Gazeteciler sansür yasasına tek bir ağızdan 'Susmak Yok' dedi: Twitter'da TT oldu

13 Ekim 2022 Perşembe, 14:53

İktidar kanadı tarafından kısaca "Dezenformasyonla Mücadele Yasası" adıyla anılan, kamuoyunda da "sansür yasası" ve "sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Söz konusu 29. madde bugün tekrar görüşülmeye devam edilecek. Bahsi geçen maddeye göre, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse”, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

SOSYAL MEDYADA SANSÜR YASASINA SERT TEPKİ

Sansür yasasıyla beraber gazeteciler, siyasetçiler ve muhalefet kanadı sosyal medya üzerinden "Susmak Yok" diyerek tepki göstermeye devam ediyor.

#SusmakYok hashtagi çok kısa zamanda TT oldu.

Paylaşımların bazıları şu şekilde:

CHP'Lİ VEKİL ÇEKİÇLE TELEFON KIRMIŞTI

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, teklifi, cep telefonunu TBMM kürsüsünde çekiçle kırarak protesto etti.

Erbay, “Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse bu telefon artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran’da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir” dedi.

Eray, şunları söyledi:

"Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor. Ben buradan, 15, 16, 17 yaşında ve özellikle 2023’te Türkiye’nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum. İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğini tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Mutsuzsunuz. Bunun sebebi, AKP iktidarı ve peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var. Instagram, Youtube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz. Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse bu telefon (elindeki çekiçle telefonu kırarak) artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran’da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir."