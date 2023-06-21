21 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:50

Güncelleme: 21.06.2023 - 08:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya ve Van çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz (Trabzon dışında), Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Ordu, Tokat, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Karabük, Çankırı, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz (Trabzon dışında), Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Ordu, Tokat, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Karabük, Çankırı, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay dışında) Isparta çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 21°C, 32°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 31°C

Doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 19°C, 33°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 24°C

Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz (Trabzon dışında) bölümü ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 22°C

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR 18°C, 30°C

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C, 20°C

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 29°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu