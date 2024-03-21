21 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:23

DÜZCE ilinde 21 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BEYLİK AĞACI, DİLAVER, KARATAVUK, KAVAKLIK, KAYADIBI, KIRKHARMAN, KÖYIÇI, KÖYİÇİ, KÖYÜN KENDİSİ, KURUKAVAK, KÜPLER, N KENDISI, UĞURLU, YENİCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SOKAĞI, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde EBRU SK., MIMOZA, SELIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YALI mahallelerinde AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, CENEVIZ, CENEVİZ SK., ISTANBUL, SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE, KOCATEPE SK., KUĞU SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 2. KANAL, 2. KANAL CD., 408., DÜZCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde ÇİLİMLİ KUZEY CD., OKUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 21 Mart Perşembe 16:30-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 1., 403., AKSU, HORUZ, HORUZ SK., KALYON. SK., OKUL., OKUL2 SK., SURATOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, YAKABASI, YAKABAŞI mahallelerinde 1. CD., 801, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., ERENLER, ERENLER CD., YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, KÜLTÜR, MERKEZ mahallelerinde 101, 19. SOK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205, 205. SK., 207. SK., 211, 211 SK., 212. SK., 222, 304. SK., İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., MENDERES CD., ŞİFALI SU CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, DAĞ, KÖSELER, MAREŞAL, MERKEZ mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, GÜNEY, GÜNEYALTI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, GÜNEY, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEY KÖYÜ YOLU, SANAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABALAK mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3129., 3235. SK., 3255. SK., 3261. SK., 3266., 3266. SK., 3274., 3274. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKI AKÇAKOCA, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE, KONURALP DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, YENI, YENİ mahallelerinde 1161., 1164. SK., 1166. SK., 1167., 1437. SK., 1438., 1438. SK., KANAL SK., YAKUT ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 721., 773. SK., 775., 775. SK., 781. SK., ALI SIRNEVAI, ALİ ŞİRNEVAİ SK., ARICILAR SK., ÇEVRE SK., D 100 KARAYOLU CD., GÜVEN, IBRAHIM MÜTEFERIKA, İBRAHİM MÜTEFERİKA SK., MANSUR BAYRAM CD., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, TOZKOPARAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA mahallelerinde 1951., 1952. SK., 1959. SK., 1960., 1960. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1971. SK., 1972. SK., 1991., 2018. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1950. CD., 606., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, ÇIMEN, ÇİMEN, FEVZİÇAKMAK, MERGİÇ, MERKEZ, N KENDISI, OZANLAR, PAŞAKONAĞI, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18020., 18060., 18100., 18125., 18144., 18160., 18170., 18175., 18200., 18200. SK., 18201. SK., 18505. SK., 2130. CD., AKSOY ÇK., BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BILINMEYEN1, BOSTANLIK, CEYLAN SK., ÇİÇEK SK., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, GÜRLER ÇK., KILIÇLAR ÇK., MELEN SK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, OZANLAR KÖYÜ YOLU, ÖZTÜRK SK., PARK İÇİ YOLU, PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU, ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK., VATAN CD., VURAL SK., YAVUZLAR ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGIÇ, MERGİÇ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 2130., 893., BİLGİN ÇK. SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKBIÇKI, N KENDISI mahallelerinde AKTARLA, KAVAKBIÇKI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATIH, FATİH, FENERBAHÇE, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENI, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YEŞİLÇAM mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 103 SK., 105 SK., 105., 106 SK., 107 SK., 107., 107. SK., 108 SK., 109 SK., 110 SK., 110., 111 SK., 115 SK., 116 SK., 116., 116. SK., 117 SK., 118 SK., 118., 119 SK., 120 SK., 120., 120. SK., 122 SK., 123., 124 SK., 128 SK., 128., 129 SK., 129. SK., 130 SK., 130., 133 SK., 133. SK., 137. SK., 138., 139 SK., 139., 141 SK., 141. SK., 148., 153., 28 EVLER, 8010., 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., 9590., 9595., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜRSEL, GÜRSEL SK., KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, ÖZMER ÇELİK KAPI FABRİKASI, PETEKLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK., ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUDÜZÜ, N KENDISI, YAZIPINAR, YAZLIK mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1002. SK., 1004., 1005. SK., 1006. SK., 1008., 1008. SK., 407., 411., 411. SK., 421., 423. SK., BOLU GÖLYAKA YOLU, KALICI KONUTLAR CD., YAZLIK SK., YAZLIK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUDÜZÜ, YAZIPINAR mahallelerinde KALICI KONUTLAR CD., KALICI KONUTLAR KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 21 Mart Perşembe 14:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, FATİH, KÜLTÜR mahallelerinde 101. SK., 104., 104. SK., 814., BAYRAK SK., FISKO, FİSKO SK., OKUL, OKUL SK., ORGENERAL RASİM BETİR CD., PARLAK SK., SULTAN, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIÇEK, YAMALI mahallelerinde D 100 KARAYOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.