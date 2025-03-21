21 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:09

KOCAELİ ilinde 21 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, PINARSUYU, PINARSUYU SK, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., ARZUM, BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇALIKUSU, ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI YENER TASKIN, GAZİ CD., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MELEK, MELEK SK., OLGUN, PUMA SK., SEHERYELİ SK., SOLMAZ SK., TAÇ SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DETAY SK., EFSANE SK., EREL SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KURTALAN SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., NECATİ KOCAAĞA SK., ÖZALP, SAHIL, SAHİL SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENIZ DIBI, DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MİRZA SK., MUNİS SK., OKUL, OKUL CD., SABAH SK., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 29 EKİM CD., ABIS, ABİDİN SK., ABİŞ SK., ADALET, ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU SK., ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARPA, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, ASMALI YUVAM SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATA SK., ATABARI SK., ATAYURT CD., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZRA, AZRA SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BAYINDIR, BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEHLÜL SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BERIL, BERİL SK., BEYAZ LALE SK., BEYAZIT CD., BEYOGLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BIYIK, BIYIK SK., BİLİCİ SK., BİRAND SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., BOZKURT, BUGRA, BURÇIN, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COŞKU SK., CUDİBEY MEKTEP SK., ÇALIS, ÇALIŞ SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEVRE, ÇINAR, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DEGIRMENCI, DERE KENARI SK., DERE PAZARI SK., DERMAN SK., DEVRE SK., DEVRİM SK., DIRILIS, DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DURU SK., DUYARLI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EBRU SK., EFE ALI, EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., FENER SK., FERAY, FERAY SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FERHAT SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FIRUZE, FISTIK SK., FİL, FİL SK., FİRUZE SK., FULDEN SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜLFIDAN, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACİZ SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALİME SK., HALKÇI SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜRMETLİ SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IDEAL, IKLIMA, ILAYDA, ILGIN SK., ILICA, ILICA CD., ISKETE, IZGI, İHSAN PEKER SK., İKBAL SK., İLAYDA SK., İLHAM SK., İLKYAZ SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KADER, KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANIK SK., KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFIL, KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOLEJ KONUTLARI SİTE YOLU SK, KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., KORUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZ SK., KOZLUCA SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MANDIRA, MANDIRA SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MEHLİKA SK., MELEK OTU, MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MESCİT SK., MESELI, MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., NACIYE, NACİYE SK., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEVRUZ SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİĞBOLU SK., NİSAN SK., NİYAZİ SK., NURLU, NURLU SK., NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖZ SK., ÖZEL SK., ÖZERK SK., ÖZGÜLEN SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELIN, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REZENE, REZENE SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIRVAN, SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARAÇOGLU, SARAÇOĞLU CD., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SARP SK., SEFA, SEHERYELI, SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEMEN, SEMEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUDENAZ, SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖLEN SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TAŞLIK SK., TEKNOPARK CD., TEMEL SK., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TUNA SK., TURGUT REIS, TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YAKIN SK., YALÇIN, YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENI, YENIMAHALLE, YENİ SK., YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLİ SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMZEM SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZEYTIN DALI, ZİYA PAŞA SK., ZİYA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEPETLIPINAR mahallelerinde ARZU, ARZU SK., BAYSAL, BAYSAL SK., DILRUBA, DİLRUBA SK., RUMEYSA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., VATAN CD., YAVUZ ÖZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK, YAYLACIK mahallelerinde DEĞİRMENLİ SK., HACIOĞLU SK., KIVILCIM, KULLAR, KULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ANIL, AYVAZ SK., BAGIN, BAĞIN SK., BARBAROS, BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BERRAK SK., BESTE SK., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., ÇİSE SK., D-130 YAN YOL CD, DOĞUŞ SK., DUROĞLU SK., DÜLGER, DÜLGER SK., EKREM AYDIN SK., ELMALI, EMPAY SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FILIZ, FURUNCU, FURUNCU SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜRGEN, HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HAKAN, HAKAN SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., HÜR, HÜR SK., IHSAN, ILIM, INANÇ, İLİM SK., İNANÇ SK., KAFKAS, KAFKAS SK., KAGAN, KAĞAN SK., KAHRAMAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM, KESKİN, KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU SK., MEMNUN, MEMNUN SK., MUALLİM SK., NALAN SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, ÖMÜR, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., PAPATYA SK., PARK, PARK SK., SAHINTÜRK, SEYID, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., ŞAHİNTÜRK SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., TUNALI SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., VEZIR, VEZİR CD., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YONCALI SK., YÜCELEN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 12., 12. SK., 16. SK., 20. SK., 4. SK., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 2024., 3032. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., TASÇI BURUN, TAŞÇI BURUN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZEYTINOGLU, ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 295. SK., 297. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 307. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., CENGIZ TOPEL, ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON, ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEN, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3141. SK., EKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1162. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1167., 1167. SK., 1170., 1170. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1808. SK., 1808/2. SK., 1810/1. SK., 1821., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823/1. SK., 1826. SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4418, MERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1., 1814., 1814. SK., 1815., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816/1. SK., 1817/1., 1817/1. SK., 1818. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1403/1. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1409., 1409. SK., 1409/1. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416. SK., 1418. SK., 1419. SK., ISTASYON CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3261, DEĞİRMEN YOLU SK, MEZARLIK SK., ORGANIZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 312. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 522. SK., 555. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GÜL SK., IHLAMUR SK., ORGANİZE, ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3256., AYDIN SK., EROĞLU SK., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 1., 1. CD., 3422, 3422., CUMHURİYET BULVAR, GAZI MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., ORKİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4415., BEYNOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1801. SK., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, HIDIRLAR, KAYMAZ, ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EROL, HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTAKÖY MEVKII, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHTIYANLAR MEVKII, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, ARIFAGA, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, ACILIK, ACILIK SK., AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, BERBEROĞLU SK., CEVHER SK., ÇIGDEM, DAGDIBI, DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DİLARA SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ. SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜL, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARSI SK., KARŞI SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, NERGİZ SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SEDA SK., SEVGI, SISMAN, SÜMBÜLCÜK, ŞİŞMAN SK., YAGCI, YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., POTLAR MEVKII, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR SK., BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, MEZARLIK SK, MİHRİBAN, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde 21. SK., ABDULLAH SULTAN CD., ASLAN SK., ATALAY SK., BEKİR ÇOBAN SK., CEVİZ SK., ÇAĞATAY SK., DERE YOL SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İZCİ SK., KARŞI BAĞLAN SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MEVLÜT DEMİR SK., ŞEHİTLER CD., TOY SK., YILDIRIM CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde SEYH SAMIL, ŞEYH ŞAMİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNYALI mahallelerinde BAĞDATLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, GÜLBAHAR, GÜNDÜZ CD., HAYAT SK., IŞILAY SK., İLK KURŞUN SK., ÖZCAN, ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI mahallelerinde SIRINYALI TASOCAGI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NAME SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP, SÜLÜN, SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, GÜVERCIN, PELİKAN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1624. SK., 1625., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1657/1. SK., 1663/2. SK., 1666/3. SK., 1669., 1669. SK., SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Mart Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ELEM, ELEM SK., ESKIHISAR, GEÇER SK., GELİNCİK SK., HİSAR SK., ISRA, İSRA SK., KUTUP, KUTUP SK., NUH SK., TAHA, TAHA SK., ÜNLÜ SK., ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENİ mahallelerinde ARALIK, ARALIK SK., BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER SK., ÇELİKEL SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., HERDEM SK., ISTASYON sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 422/5., 448., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 69. SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde BİLLUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Mart Cuma 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3202., 3202. SK, 3206., 3218., 3219., 3220., 3221., 3236. SK., 3248/2., 3249, 3249., 3252., 3252/4., 3253, 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., ARMUTLU SK., BANU SK., DERE SK., ELMALI SK., EMİR SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 329., 329. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 335. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 374/2., CUMHURIYET, CUMHURIYET CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Mart Cuma 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, PİRİ REİS CD., TEPEÖREN CD., UZUNKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde AVŞAR SK., BAYRAM SK., BURCU, BURCU SK., EMİN SK., ENGIN, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EYLÜL SK., FERDA SK., GEZER SK., KIRAÇ SK., KIRÇİÇEĞİ SK., ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SELVA SK., SENAY, ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UGURLU, UĞURLU SK., ULUCAMİ SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde AYTEPE SK., ENGİN CD., FERDA, HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., KADİFE, KARACA, KIRÇIÇEGI, MELIK GAZI, MELİK GAZİ SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ SK., SEMİH SK., ŞENAY SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORGANIZE mahallelerinde 7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.