21 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:23

MANİSA ilinde 21 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-21 2024-03-21 09:00:08.761-2024-03-21 15:00:19.125 saatleri arasında Yörük; 394. Sk., , 335. Sk., 359. Sk., 363. Sk., 388. Sk., 390. Sk., 392. Sk., AVAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:08.761-2024-03-21 15:00:19.125 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz1, İsimsiz19, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, Yeniköy Köyü İç Yolu, yeni köy iç yol, İsimsiz15, İsimsiz32, İsimsiz77, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz69, İsimsiz63, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında Başlıoğlu; İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Başlıoğlu Köyü Yolu, Başlıoğlu Köyü İç Yolu, İsimsiz146, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında Çaypınar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, 46. Sk., Çaypınar Köyü Yolu, Çaypınar Köyü İç Yolu, MUSLUK GEDİĞİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında Sart; , İsimsiz4, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında Şirinyer; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Şirinyer Köyü Yolu, Şirinyer Köyü İç Yolu, İsimsiz134 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında Karaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:14.588-2024-03-21 15:00:25.776 saatleri arasında Baktırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-21 2024-03-21 09:00:23.178-2024-03-21 15:00:31.408 saatleri arasında Cumhuriyet; Asude Sk., Nihan Sk., Kök Sk., GENERAL EMİN SEZGİN, Emek Sk., ASUDE, Serhat Sk., Pelit Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:23.178-2024-03-21 15:00:31.408 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-21 2024-03-21 09:00:32.731-2024-03-21 13:00:46.786 saatleri arasında Süleymanlı; Sakarya Cd., Reşatbey Cd., Ortanca Sk., Okul Sk., Meşrutiyet Cd., Tütün Sk., Maarif Sk., Küçük Mehmet Sk., Gaziosmanpaşa Cd., Yasemin Sk., 5 Eylül Cd., İsimsiz73, İsimsiz37, Yeni Cami Sk., Yıldız Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:32.731-2024-03-21 13:00:46.786 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:52.003-2024-03-21 13:00:02.747 saatleri arasında Süleymanlı; İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, bağlar sk, İsimsiz10, bağlar, Mehmet Akif Ersoy Sk., Menderes Sk., Namık Kemal Sk., Park Sk., Çiçek Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz11, Akhisar Bergama Yolu, Karapınar Sk., 5 Eylül Cd., İsimsiz26, İsimsiz46, NAMIK KEMAL SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:52.003-2024-03-21 13:00:02.747 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında Hamidiye; İsimsiz7, , İsimsiz2, İsimsiz4, Hamidiye Köyü İç Yolu, İsimsiz16, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında Bekirler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında Eroğlu; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, Akhisar Zeytinliova Yolu, EROĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında Ballıca; İsimsiz8, Atatürk Cd., İsimsiz39, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında Bünyanosmaniye; , İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, Akhisar Zeytinliova Yolu, Bünyanosmaniye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:04.659-2024-03-21 16:00:14.788 saatleri arasında Süleymanlı; hacı süleyman ağa caddesi, eroğlu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-21 2024-03-21 09:00:59.032-2024-03-21 15:00:10.242 saatleri arasında Üçpınar; , pazarçeşme, sengör, İsimsiz18, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz32, özlem, nazire, pınar, demir sk, İsimsiz49, harmanyeri, İsimsiz54, İsimsiz55, irlik, İsimsiz59, MEVSİM, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, harmanyeri, mezarlık, çamlık, defne sokak, cemile nine, lale sk, ZAMBAK, kabristan, 1. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 4. Aralık Sk., Ara Sk., Bahar Sk., Barış Sk., Demir Sk., Dere Sk., Değirmenci Sk., Fatma Hanım Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Gümüş Sk., Karakol Sk., Katip Sk., Küçükçayiçi Sk., Manav Sk., MERKEZ, Mert Sk., Mezarlık Sk., NAZİRE, Okul Sk., Paşa Sk., Poyraz Sk., PINAR, Sümbül Sk., Sırmalı Sk., Tabanca Sk., Tunç Sk., Yağmur Sk., Çeşme Sk., Üçpınar Yolu, İnönü Cd., İçen Sk., Şengör Sk., YASEMİN, lale, mezarlık, fevzi çakmak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 09:00:59.032-2024-03-21 15:00:10.242 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:40.805-2024-03-21 16:00:48.686 saatleri arasında Küçükbelen; KÜÇÜKBELEN, , İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, küçükbelen iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:40.805-2024-03-21 16:00:48.686 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:40.805-2024-03-21 16:00:48.686 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:40.805-2024-03-21 16:00:48.686 saatleri arasında Kozaklar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-21 2024-03-21 10:00:36.376-2024-03-21 16:00:43.202 saatleri arasında 4 Eylül; 302., 301., 300., 299., 298., 297., 296., 294., , 305., IŞIK, 344., İsimsiz68, 303, 296, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ZÜMRÜT, MENEKŞE, AKASYA, 308., 304. Sk., 303. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:36.376-2024-03-21 16:00:43.202 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:55.463-2024-03-21 16:00:03.092 saatleri arasında 4 Eylül; Atatürk Blv., 309., 308., 300., 299., 294., ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, , İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz54, İsimsiz35, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, OSMAN GAZİ, MEVLANA, M.AKİF ERSOY, AVAROĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-21 2024-03-21 10:00:55.463-2024-03-21 16:00:03.092 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-21 2024-03-21 10:00:36.376-2024-03-21 16:00:43.202 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.