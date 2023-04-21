21 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:23

Güncelleme: 21.04.2023 - 09:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 1. günü (21 Nisan 2023 Cuma): Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Elâzığ hariç) ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde havanın bayramın 1. günü: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın yerel sağanak yağışlı, diğer illerde parçalı ve çok bulutlu,

Bayramın 2. günü: Malatya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel sağanak yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu,

Bayramın 3. günü: Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı iller için tahmin edilen hava durumu ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayram boyunca kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Cuma 4/16, Cumartesi 5/16, Pazar 6/15.

İstanbul: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayramın 1. günü kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günleri yağış beklenmiyor.

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Cuma 10/16, Cumartesi 10/17, Pazar 10/17.

İzmir: Parçalı bulutlu, Bayram boyunca; şehir merkezinde yağış beklenmiyor ancak iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla İç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu,

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu