20 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 19 il için kritik bir uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı açıklamada, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunu yayımladı, yarın için 19 ili 'sarı' kodla uyardı. Rapora göre bayramın 1. günü yurdun çoğu ilini sağanak yağış ve serin hava bekliyor.
İşte sarı kodla uyarılan iller:
- Adana
- Adıyaman
- Ağrı
- Bingöl
- Bitlis
- Diyarbakır
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Malatya
- K.Maraş
- Mardin
- Muş
- Siirt
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Batman
- Şırnak
- Osmaniye
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 19°C
Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 16°C
Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 17°C
Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 17°C
Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı ve yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adana, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 11°C, 21°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 15°C
Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin dışındaki yerlerde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 18°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 14°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 17°C
Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 6°C, 14°C
Aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 17°C
Güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 21°C
Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 21°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 16°C, 22°C
Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 23°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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