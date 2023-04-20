20 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:03

Güncelleme: 20.04.2023 - 09:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunu yayımladı, yarın için 19 ili 'sarı' kodla uyardı. Rapora göre bayramın 1. günü yurdun çoğu ilini sağanak yağış ve serin hava bekliyor.

İşte sarı kodla uyarılan iller:

Adana

Adıyaman

Ağrı

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Malatya

K.Maraş

Mardin

Muş

Siirt

Tunceli

Şanlıurfa

Batman

Şırnak

Osmaniye

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile K.Maraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 19°C

Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 16°C

Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 17°C

Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 17°C

Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı ve yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adana, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 11°C, 21°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 15°C

Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin dışındaki yerlerde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 18°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 17°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 6°C, 14°C

Aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 17°C

Güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 21°C

Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 21°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 22°C

Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 23°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı