21 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 17:15

Güncelleme: 21.04.2024 - 17:15

DÜZCE ilinde 21 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, BAHADIR YALÇIN CD., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, GELINCIK, GELİNCİK SK., KIRAÇ SK., MİRAY SK., SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 107 SK., 107., 117 SK., 118 SK., 118., 120 SK., 120. SK., 128., 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, ÇAMLIEVLER, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, N KENDISI, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, UZUN MUSTAFA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1.ÇAMLIEVLER CD., 10. SK., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 2.ÇAMLIEVLER CD., 2.DÜZCE BULVAR, 22. SK., 24., 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR, 8. SK., 845. SK., AKBIYIKLAR KÜME EVLER, BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, OTOPARK, PARK İÇİ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DEMETEVLER, 1.DEMETEVLER CD., 1.DÜZCE BULVAR, 2.DEMETEVLER CD., 3786. SK., 4093., 4093. SK., 4094. SK., 4095., 4095. SK., 4100. SK., 4101. SK., 4102. SK., 4105. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4108. SK., 4112. SK., 4115. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TURAPLAR mahallelerinde 19500., 19530., 19580., TURAPLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE mahallelerinde 1188. SK., 1196. SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., GAZİ OSMAN SK., KATİP ÇELEBİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1. sokak, 721., 769. SK., 812., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818., 818. SK., 822. SK., 827. SK., 828., 828. SK., 843., 850., 853. BULVAR, ALİ ŞİRNEVAİ SK., ALPARSLAN TÜRKEŞ, BANKALAR SK., BİZİM SK., ÇAĞRI SK., ÇEVRE SK., FIRIN, KAYIŞOĞLU SK., LALE, MAZHAR OSMAN, MAZHAR OSMAN SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, RUHIYE ÜNER, RUHİYE ÜNER SK., SPOR SK., UZUNMUSTAFA CD., VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 1001. SK., 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 686., 698. SK., 701. SK., 721. SK., 724. SK., 725. SK., 737. CD., 996. SK., AKÇAM SK., ÇAMLI SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL CD., KADIRGA SK., KALYON SK., LEVENT SK., MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., ORMAN İŞLETMESİ, TEKNİKER SK., ULUBAT SK., URAL SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİREMİTOCAĞI mahallelerinde ESKİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Nisan Pazar 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARA HACIMUSA, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1154., 1161., 1164. SK., 1166. SK., 1167., 1197. SK., 1207. SK., 1208. SK., 1209. SK., 1210., 1210. SK., 1213. SK., 1214., 1215., 1215. SK., 1217. SK., 1218. SK., 1220. SK., 1225., 1225. SK., 1226., 1226. SK., 1229. SK., 1233., 1234. SK., 1236. SK., 1241. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244., 1244. SK., 1245. SK., 1247., 1247. SK., 1405. CD., 1405. SK., 1408., 1435., 1435. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1439., 1439. CD., 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1447., 1448., 1448. SK., 1449. SK., 1450., 1450. SK., 1451., 1455., 1455. SK., 1457. SK., 1460., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1474. SK., 1475., 1480. SK., 1481. SK., 1483. SK., 1484. SK., 1486. SK., 1487. SK., 1490., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1494. CD., 1495. SK., 1496., 1497. SK., 1498., 1498. SK., 1499., 1499. SK., 1501. SK., 1506., 1510., 1512. SK., 1513. SK., 1515. SK., 1519. SK., 1528., 1533., 1536. SK., 1551. SK., 2518. SK., 2530., 2531., 2534., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMİRAL SK., ESER, ESER SK., ESKİ AKÇAKOCA CD., GAZI OSMAN, HÜRRİYET CD., KANAL SK., KARACA SK., KASIM SK., KEMAL KUYUMCU SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., PLEVNE, PLEVNE SK., SERVET BUCURGAT, TÜFEK, TÜFEK SK., YAKUT ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 21 Nisan Pazar 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKSU mahallelerinde SOĞUKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, CUMAKIRI, HACISÜLEYMANBEY mahallelerinde 903., 905., 905. SK., 905.sok, GÖL, hacısüleymanbey yolu, ORG.RASIM BETIR, ORG.RASİM BETİR CD., SAHIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GÜZELDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 21 Nisan Pazar 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖREN mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ÖREN, ÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.