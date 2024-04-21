21 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 17:15

Güncelleme: 21.04.2024 - 17:15

İZMİR ilinde 21 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-21 2024-04-21 09:00:48.791-2024-04-21 15:00:58.204 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-21 2024-04-21 09:00:48.791-2024-04-21 15:00:58.204 saatleri arasında Çamyayla; , İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz47, İsimsiz48, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, ÇAMYAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-21 2024-04-21 09:00:48.791-2024-04-21 15:00:58.204 saatleri arasında Horzum; , İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz89, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz130, GENCER YAYLASI, Horzum Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-21 2024-04-21 13:00:10.308-2024-04-21 16:00:28.478 saatleri arasında Yeşilova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-21 2024-04-21 13:00:27.007-2024-04-21 17:00:32.427 saatleri arasında Tersane; elektrik kesintisi yaşanacaktır.