21 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 17:15

Güncelleme: 21.04.2024 - 17:15

KOCAELİ ilinde 21 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMAZLI mahallelerinde GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Nisan Pazar 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1013/1., 1013/1. SK., 1013/5. SK., 1014/5. SK., 1038., 1038. SK., 1038/1. SK., 1038/2., 1038/2. SK., 1063/2. SK., 1063/4. SK., 1072., 1072. SK., 1073. SK., 1074., 1074. SK., 1075. SK., 1076. SK., 1078., 1078. SK., 1078/1., 1078/1. SK., 1079. SK., 1080. SK., 1081. SK., 1082., 1082. SK., 1082/1. SK., 1082/2., 1082/2. SK., 1082/3. SK., 1083., 1083. SK., 1083/2. SK., 1084., 1084. SK., 1084/1. SK., 1084/2. SK., 1084/3., 1084/3. SK., 1085., 1085. SK., 1085/1. SK., 1085/2. SK., 1086. SK., 1086/1. SK., 1086/2. SK., 1086/3. SK., 1087., 1087. SK., 1088. SK., 1089., 1089. SK., 1090., 1090. SK., 1091. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1094. SK., 1095. SK., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2. SK., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., 1098. SK., 1099. SK., 1966. SK., 1967. SK., 1969., 1969. SK., 1974. SK., 1974/1. SK., KAVAK CD., SEHIT OKTAY KAYA, ŞEHİT OKTAY KAYA CD., TERMINAL, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERINLIK, SERİNLİK mahallelerinde SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH, SARIMESE mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, MEZARLIK SK., NATO CD., OTOBAN, OTOBAN CD., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ mahallelerinde AYAZMA CD., BORA SK., CENGIZ TOPEL, GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., ILICA, İBNİSİNA SK., LİMAN SK., OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SUNA SK., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Nisan Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3067. SK., 3077. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SARAYBOSNA CD., SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Nisan Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 178. SK., 179. SK., 180. SK., 181. SK., 186. SK., 377., 378. SK., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 382. SK., 383. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401. SK., 421. SK., 423. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 443. SK., 444., 444. SK., 465. SK., 466. SK., 609. SK., 613. SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., MALAZGİRT CD., SÜLEYMAN ATEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ARMAĞAN SK., DERYA, KIRYOLU, ÖMER SEYFETTIN, ZEYNEL AGA, ZEYNEL AĞA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4525, 4525., 4526., 4538., ARI SK., ÇUKUR SK., ISSIKGÖL CD., İNÖNÜ SK., KANARYA SK., KARTAL SK., ÖMER COŞKUN SK., TAVSANLI ATATÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD., ORKİDEM SK., PAPATYALI SK., YENİGÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 21 Nisan Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, AKÇALI SK., AKINCILAR SK., ALAN, ALAN SK., ALTINLI SK., ASLAN, ATABEY SK., AYVALI SK., BAYRAK, ÇARŞI CD., ÇAYIRLIK SK., ÇOBANÇUKURU, ÇOBANÇUKURU SK., DOLUNAY SK., ERGENEKON SK., GÖNLÜM SK., GÜLPINAR SK., HAYAL, HAYAL SK., HAYMANA SK., HAYRETTİN SK., HİLALLER SK., HUZURLU SK., KINA SK., KONYA, KONYA SK., MOLLA OSMAN SK., MUTLULUK SK., NARİN SK., NARLI, NARLI SK., NERGİZLER SK., ORTA KONAK SK., ÖĞRETMEN SK., PINARLI SK., RADAR CD., SANCAKLI SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SENTÜRK, SILA, ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEKERLİ SK., ŞENTÜRK SK., TUFAN DEDE SK., TÜRKBEY SK., VOLKANLAR SK., YENI ÇESME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE mahallelerinde KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Nisan Pazar 14:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZDERBENT mahallelerinde AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK SK., ALI MEHMET AKKIR, ALİ MEHMET AKKIR SK., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., CENGİZTOPEL SK., ÇAMLIK SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DEDE, DEDE SK., FATİH SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HACI ORHAN SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSTİKLAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS SK., KÖSE SK., KÖSEOGLU, KÖSEOĞLU SK., SİNOP SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., VALİDE KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3213, ANADOLU CD, ANADOLU CD., BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., ERDOĞAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 21 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, ARIZLI, CUMHURİYET, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, SERDAR, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YENİDOĞAN, ZABITAN mahallelerinde AKSEL SK., AKYILDIZ SK., ALTUN SK., ARIZLI CD., ASIR, ASLAN SK., ASLIM SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., AYSEL SK., BAHRI, BAHRİ SK., BAL SK., BEYHAN, BEYHAN SK., BILGIN, BİLDAN SK., BİLGİN SK., BÖLGEN SK., BUĞDAY SK., BURAK, BURAK SK., CEYLAN SK., COŞKUN SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇELENK SK., DEĞİRMENDERE SK., DERİNCE CD., DİKİCİ SK., DOĞU SK., DUMAN SK., EDEBALI, EDEBALİ SK., EGE SK., EMEK SK., ER, ER SK., ERDIL, ERDİL SK., ERIM DENIZER, ERİM DENİZER SK., ERTEN OKANÇAY SK., ERTÜRK SK., EYÜP BEY SK., GAZİ ALİ FAİK DOKUR SK., GELİR SK., GEZER SK., GİRGİN SK., GÖRGÜN SK., GÜÇ SK., GÜLTEN SK., GÜNER SK., GÜNEY SK., HACI ARIF, HALİT CANSEVER SK., HARUN SERT SK., HAVVA, HAVVA SK., HOŞGÖR SK., HÜR, HÜR SK., INCI, ISMAIL AKYILDIZ HOCA, ISTANBUL KARAYOLU, İNCE SK., İNCİ SK., İNKILAP CD., İSMAİL AKYILDIZ HOCA SK., İSTANBUL KARAYOLU CD., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAAN SK., KAÇAN, KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KALEDİBİ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KAR SK., KARACA, KARADENİZ SK., KAYA SK, KAYA SK., KELEBEK SK., KESTANE SK., KETEN, KETEN SK., KİLİM SK., KÖROĞLU SK., KÜME EVLER, KÜME EVLER SK., LEYLAK SK., MEHMET ALI KAGITÇI, MEHMET ALİ KAĞITÇI SK., MENZİL SK., MİNE SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., MUTLU, MUTLU SK., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NAMIK KEMAL CD., NEYZEN SK., NURETTIN PASA, NURETTIN PASA SK., NURETTİN PAŞA SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖNGELEN SK., RADAR, RAVZA SK., REYHAN SK., SABUR SK., SADIK, SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SALMAN, SALMAN SK., SAMET SK., SARDUNYA SK., SEDAT ŞANBAY, SEKALILAR SK., SERDAR BAYIRI SK., SEVİNÇ SK., SUZAN SK., ŞAİRANE SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ŞİİR SK., TARIH, TARİH SK., TAYFUN, TOPDEMİR SK., TUNA SK., TUNÇ SK., TURAN SK., TURİST SK., USLU SK., ÜSTÜN, ÜSTÜN SK., VADI SK., VADİ SK, VEHBİ DEMİREL SK., YAZICIOGLU, YAZICIOGLU SK., YAZICIOĞLU SK., YİĞİT SK., YOLDAŞ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., ZIYAPASA, ZİYAPAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.