21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 2 gözaltı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 18:42

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında bir evde yaşanan olayda, iddiaya göre Duygu Huriye Altınkaynak (21), bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın fenalaşmadan hemen önce uyuşturucu madde kullandığı öne sürülürken, genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ YAPILACAK

İleri derecede şeker hastalığı olan Duygu Huriye Altınkaynak'ın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay öncesinde evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen Duygu Huriye Altınkaynak'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp'ta otopsi yapılacağı öğrenildi.

İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Duygu Huriye Altınkaynak'ın şüpheli ölümüyle ilgili genç kız fenalaştığı esnada evde bulunan arkadaşları T.K. ve R.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ifadelerinde, Duygu Huriye Altınkaynak'ın fenalaştığı esnada ambulansı kendilerinin çağırdığını söyledikleri kaydedildi.

ABLASI UYUŞTURUCU SATICILIĞINDAN TUTUKLANMIŞ

Öte yandan genç kızın ablası R.A.'nın da 2 hafta önce gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir takside 123 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ile yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.