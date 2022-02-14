21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 2 gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Duygu Huriye Altınkaynak'ın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, Duygu Huriye Altınkaynak rahatsızlandığı esnada evde bulunan arkadaşları olduğu öğrenildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında bir evde yaşanan olayda, iddiaya göre Duygu Huriye Altınkaynak (21), bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın fenalaşmadan hemen önce uyuşturucu madde kullandığı öne sürülürken, genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OTOPSİ YAPILACAK
İleri derecede şeker hastalığı olan Duygu Huriye Altınkaynak'ın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Olay öncesinde evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen Duygu Huriye Altınkaynak'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp'ta otopsi yapılacağı öğrenildi.
İKİ ARKADAŞI GÖZALTINDA
Duygu Huriye Altınkaynak'ın şüpheli ölümüyle ilgili genç kız fenalaştığı esnada evde bulunan arkadaşları T.K. ve R.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ifadelerinde, Duygu Huriye Altınkaynak'ın fenalaştığı esnada ambulansı kendilerinin çağırdığını söyledikleri kaydedildi.
ABLASI UYUŞTURUCU SATICILIĞINDAN TUTUKLANMIŞ
Öte yandan genç kızın ablası R.A.'nın da 2 hafta önce gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir takside 123 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ile yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.
İlgili Haberler
- Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi: 'Pişmanım, ama hak etti'
- Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı
- Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- İsrail'den bölgede kritik ziyaret
- Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
- 21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 2 gözaltı
- Karşılaşmada 11’ler açıklandı!
- İlaç fiyatlarına dev kur zammı!
- Babacan'dan Erdoğan'a BAE çağrısı
- 'Torbacı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama
- İspanyol hocanın geleceği belli oldu
- Mağazada iğrenç olay: Kameralara bakınca şok yaşadı
- Erkan Baş kimdir?