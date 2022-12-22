22 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 22 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkisini gösteren güneşli hava hafta sonu itibarıyla yerini yağışlara teslim edecek. İşte 22 Aralık il il hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Pazar günü itibarıyla da yurt genelinde yağışlar görülecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 2°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -2°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 12°C
Parçalı bulutlu
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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
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