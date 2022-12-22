22 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

22 Aralık 2022 Perşembe, 08:50

Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Pazar günü itibarıyla da yurt genelinde yağışlar görülecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 8°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 2°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -2°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 12°C

Parçalı bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -4°C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu