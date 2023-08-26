22 gündür haber alınamıyordu... Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu!

Çorum’da 4 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Alzheimer hastası Neşet Acar'ın cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 17:26
22 gündür haber alınamıyordu... Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu!
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Çorum merkeze bağlı Sevindikalan köyünde Alzheimer hastası Neşet Acar (74), 4 Ağustos’ta evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD’ın 22 gündür aradığı Acar’ın bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Köye, 3 kilometre uzaklıkta Çamlıdere mevkiinde bulunan Neşet Acar’ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildildirildi.


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