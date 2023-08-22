Nehirde akıntıya kapılmıştı: Kayıp sürücüsünün cesedi 91 gün sonra bulundu
Artvin’de, Şavşat nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal’ın cesedi 91 gün sonra bulunarak ekiplerce nehirden çıkartıldı.
Artvin’in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal’ın cansız bedeni düştüğü yerden 3 kilometre uzakta bulundu.
Balık tutan yurttaşların nehirde ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis Ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri çalışma başlattı.
Sedye ve ip yardımıyla sudan çıkartılan, ceset kimlik tespiti için Artvin Devlet Hastanesi Adli Tip Morguna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU
Artvin-Ardahan karayolunun 34. kilometresinde yaşanan kazada, Zübeyir Topal’ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri’ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal’ı bulamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.
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