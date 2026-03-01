Cumhuriyet Gazetesi Logo
22 gündür kayıp! Diyarbakır'da engelli yurttaş 46 kişilik ekiple aranıyor

1.03.2026 13:54:00
DHA
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, 22 gün önce misafirliğe gitmek üzere evinden ayrılan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş’tan hala haber alınamadı. AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan 46 kişilik uzman ekip, zorlu arazi şartlarında 3 dron ve 10 araçla yaşlı adamın izini sürüyor.afad

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, kendisinden 22 gündür haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları 46 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 46 personel, 10 araç ve 3 dronla Salih Ertaş'ı arıyor.

