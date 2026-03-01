22 gündür kayıp! Diyarbakır'da engelli yurttaş 46 kişilik ekiple aranıyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, kendisinden 22 gündür haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları 46 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 46 personel, 10 araç ve 3 dronla Salih Ertaş'ı arıyor.