22 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:43

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:43

İstanbul ilinde 22 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, TERAKKİ, İKİZTEPE sk bölgelerinde 22/03/2024 01:00:00 - 22/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, HACI ARİF BEY, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 22/03/2024 13:00:00 - 22/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce -ÖRCÜNLÜ mah sk / ÖRÇÜNLÜ mah sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah İSTANBUL sk bölgelerinde 22/03/2024 12:00:00 - 22/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk // EYÜPSULTAN ilce -PİRİNÇÇİ mah sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah AÇELYA, BELEDİYE, MERİÇ sk bölgelerinde 22/03/2024 13:00:00 - 22/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -IŞIKLAR mah sk / İHSANİYE mah sk bölgelerinde 22/03/2024 16:00:00 - 22/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628., 630., 634., 636., 642/1., FATİH sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -PINAR mah sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BİLİM, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, ERKAL, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, UZUNSELVİ, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DİLBER ÇIKMAZI, GÜMÜŞLÜK, HİDAYET ÇIKMAZI, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah CAMBAZTEPE, HACI NURETTİN AKBULUT, KILIÇ, KINALI VADİ, MUHTEŞEM, REHBER, UYUM, ŞADİ, ŞENAY sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / PAŞA mah BATI, CİVELEK, KAHRAMANBEY, YAY MEYDANI sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, BADEM, BAKIR, BEGONYA, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, HİLAL, ILGAZ, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAYIR, BAYRAM, BAŞARAN, ENGİN, FESLEĞEN, GAYE, OKUR, POYRAZ 1, SEVGİ, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, BULUT, CENAP, GÜNGÖR, HASAN TAHSİN ÜÇER, KADER, KARDEŞ, MESUT, SEDDE, TEMİZ, TURGUT ÖZAL, YILMAZLAR, ÖMÜR 2, İPEK, İĞDE sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, PAŞA, ÇİROZ sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 22/03/2024 15:00:00 - 22/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GELENDÖRT, GÖL, GÖLCÜK, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 22/03/2024 09:30:00 - 22/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 22/03/2024 11:30:00 - 22/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk / ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 22/03/2024 21:00:00 - 22/03/2024 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3088. sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOTANİK sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ÇAĞDAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1835., 1965., 1966., 2015. sk / MEHTERÇEŞME mah 1967. sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3110. sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1908. sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 22/03/2024 00:00:00 - 22/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ÇAĞDAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1835., 1965., 1966., 2015. sk / MEHTERÇEŞME mah 1967. sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1966., 2013., 2014. sk bölgelerinde 22/03/2024 09:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 22/03/2024 13:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375/1. sk bölgelerinde 22/03/2024 00:05:00 - 22/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721. sk bölgelerinde 22/03/2024 09:30:00 - 22/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -HABİPLER mah sk bölgelerinde 22/03/2024 09:30:00 - 22/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8, ORDU sk bölgelerinde 22/03/2024 10:00:00 - 22/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2714., 2714/2., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., A-1 sk bölgelerinde 22/03/2024 13:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk bölgelerinde 22/03/2024 13:00:00 - 22/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.