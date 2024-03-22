22 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:44

İZMİR ilinde 22 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:14.183-2024-03-22 16:00:37.269 saatleri arasında Orta; Hacı Abdi Sk., HACI MURTAZA, İsimsiz1, , Çifte Çeşme Sk., Küp İrimi Sk., Kalaycıoğlu Sk., Harlak Çeşme Sk., Hacı Murtaza Gç., Hacı Abdi Gç. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:14.183-2024-03-22 16:00:37.269 saatleri arasında Kurt; İsimsiz5, İsimsiz1, , Sakarya Sk., TOKLU SİVRİ, KILINÇ, Koca Kavaklı Sk., KİRLİOĞLU, Hıdıroğlu Sk., Hıdıroğlu Gç., Hıdırlık Yokuşu Sk., HACI MURTAZA, ÜNLÜ, İsimsiz6, Turan Sk., Tınaz Tepe Sk., UZUN ÇARŞI, Yüksek Kaldırım Sk., ÇUKUR İNİŞİ, ÜLKÜ, Dibek Sk., Eski Cami Sk., GÜNEŞLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:14.183-2024-03-22 16:00:37.269 saatleri arasında Yenice; Dibek Sk., İsimsiz7, KİRLİOĞLU, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:14.183-2024-03-22 16:00:37.269 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:14.183-2024-03-22 16:00:37.269 saatleri arasında Camii; UZUN ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:14.183-2024-03-22 16:00:37.269 saatleri arasında Çınar; CİNLİ MESCİT, Ölmez Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:14.183-2024-03-22 16:00:37.269 saatleri arasında Hacı Beşir; İsimsiz1, ÜNLÜ, Demirci Çk., DERE MEYHANE, Dumlupınar Sk., Türkoğlu Çk., Zafer Sk., ÇUKUR İNİŞİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:19.52-2024-03-22 16:00:41.545 saatleri arasında Fatih; Toros Cd., OSMANBEY, ONART, HOCA AHMET YESEVİ, Ful Sk., , İsimsiz74, İsimsiz77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:19.52-2024-03-22 16:00:41.545 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:19.52-2024-03-22 16:00:41.545 saatleri arasında Demircilik; , FABRİKA ÖNÜ, MUZAFFER KÖFTEOĞLU, OSMANBEY, YILDIRIM BEYAZIT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:16.547-2024-03-22 17:00:28.143 saatleri arasında Çakaltepe; , isimsiz 85, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz81 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:16.547-2024-03-22 17:00:28.143 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:16.547-2024-03-22 17:00:28.143 saatleri arasında Çileme; İsimsiz183, İsimsiz34, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:05.484-2024-03-22 12:00:19.274 saatleri arasında Orta; 8027. Sk., 1161, 1158. Sk., 1156. Sk., 1150. Sk., 1147, 1145. Sk., 1138. Sk., 1134. Sk., 1130, 1120. Sk., 1118. Sk., 1116. Sk., 1114. Sk., 1112. Sk., 1108. Sk., 1106. Sk., 1104/1. Sk., 1100. Sk., 1098. Sk., 1096. Sk., 1094. Sk., 1092. Sk., 1090. Sk., 1088. Sk., 1086. Sk., 1084. Sk., 1082. Sk., 1080. Sk., 1078. Sk., 1076. Sk., 1074. Sk., 1072. Sk., 1070. Sk., 1068. Sk., 1067. Sk., 1066. Sk., 1064. Sk., 1062. Sk., 1060. Sk., 1058. Sk., 1048. Sk., 1044. Sk., 1041. Sk., 1029. Sk., 1021. Sk., , 1154, 1132, 1043, 1126, 1124, Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Gençlik Parkı İçi Yolu, FİLİZ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, 8110. Sk., 8104. Sk., 8102. Sk., 8039. Sk., 8037. Sk., 8035. Sk., 8033. Sk., 8031. Sk., 8025. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:05.484-2024-03-22 12:00:19.274 saatleri arasında Gümüldür İnönü; Yeşilköy Sk., MERYEM ANA, Halide Edip Adıvar Cd., 6065. Sk., İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:05.484-2024-03-22 12:00:19.274 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:16.654-2024-03-22 15:00:23.575 saatleri arasında Güvendik; 248. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255, 260. Sk., GÜVENDİK, GÜVENDİK ÖREN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:16.654-2024-03-22 15:00:23.575 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:17.677-2024-03-22 16:00:27.393 saatleri arasında Kahrat; Irmak, , , İsimsiz9, İsimsiz9, Tamer, Tamer, Ecevit, Ecevit, Şimşek, Şimşek, GAZİ ATATÜRK, GAZİ ATATÜRK, Bilge, Bilge, Evrim, Evrim, Gurbet, Gurbet, Irmak, Kemal, Kemal, Sultan, Sultan, Yıldırım, Yıldırım, İstiklal, İstiklal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:17.677-2024-03-22 16:00:27.393 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:17.677-2024-03-22 16:00:27.393 saatleri arasında Gökçen; , , İsimsiz19, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz21, Mine, Mine, Sıla, Sıla, ecevit, ecevit elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:47.283-2024-03-22 16:00:39.028 saatleri arasında Kahrat; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:47.283-2024-03-22 16:00:39.028 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:47.283-2024-03-22 16:00:39.028 saatleri arasında Gökçen; Site İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:17.677-2024-03-22 16:00:27.393 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:25.286-2024-03-22 14:00:36.326 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:35.488-2024-03-22 15:00:18.677 saatleri arasında Karacaoğlan; 6223. Sk., 6224. Sk., 6226. Sk., 4044. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:35.488-2024-03-22 15:00:18.677 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Çamyayla; İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz24, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, , ÇAMYAYLA, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:38.183-2024-03-22 15:00:48.153 saatleri arasında Horzum; Horzum Köyü İç Yolu, GENCER YAYLASI, İsimsiz130, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz119, İsimsiz89, İsimsiz27, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında Kızılçukur; Kızılçukur Yolu, Kızılçukur Vatan, Kızılçukur Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında Kocaoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz28, İzmir Çanakkale Yolu, İsimsiz54, ATATÜRK, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında İsmetpaşa; , İzmir Çanakkale Yolu, ATATÜRK, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında İslamlar; , İsimsiz3, İsimsiz4, İslamlar 8 Sk., İslamlar Atatürk, İslamlar Cumhuriyet, İslamlar Köyü, İslamlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında Kabakum; , İsimsiz10, İslamlar Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.116-2024-03-22 15:00:05.483 saatleri arasında Kıroba; İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.977-2024-03-22 16:00:56.027 saatleri arasında Yeşildere; , , İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz50, İsimsiz50, İsimsiz55, İsimsiz55, İsimsiz58, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz59, Bayraklı Sk., Bayraklı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 09:00:48.977-2024-03-22 16:00:56.027 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 10:00:09.005-2024-03-22 16:00:15.086 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:12.973-2024-03-22 16:00:19.439 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında Vatan; 9093. Sk., 9067. Sk., 9065. Sk., 9063. Sk., 9069. Sk., 9071. Sk., 9072. Sk., 9074. Sk., 9076. Sk., 9077. Sk., 9078. Sk., 9079. Sk., 9082. Sk., 9082/1. Sk., 9082/2. Sk., 9084. Sk., 9085. Sk., 9086. Sk., 9087. Sk., 9088. Sk., 9090. Sk., 9092. Sk., 9098. Sk., 9101. Sk., 9103. Sk., 9105. Sk., 9130. Sk., 9132. Sk., 9136. Sk., 9138. Sk., 9153. Sk., 9166. Sk., Faruk Akar Karasu Cd., Kadir Aydın Sk., Polat Cd., İsimsiz11, , 9055. Sk., 9055/1. Sk., 9057. Sk., 9059. Sk., 9061. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında Gülyaka; 2997. Sk., 2996. Sk., 2995. Sk., 2981. Sk., 2976. Sk., 2975. Sk., 2974. Sk., 2973. Sk., 2969. Sk., 2956. Sk., 2955. Sk., 2954. Sk., 2918. Sk., 2967, , 2999. Sk., 2968 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında Doğanay; 9003, 9016, Yıldız Cd., 9010. Sk., 9008. Sk., 9006. Sk., 9004. Sk., 9001. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında Basın Sitesi; Şehit Ceysu Ceylan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında Bahar; 2981. Sk., 2968, Eski İzmir Cd., 2969. Sk., 2967. Sk., 2966. Sk., 2965. Sk., 2964. Sk., 2963. Sk., 2962. Sk., 2961. Sk., 2960. Sk., 2959. Sk., 2958. Sk., 2956. Sk., 2955. Sk., 2935. Sk., 2931. Sk., 2918. Sk., 2967 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında Kazım Karabekir; , 9002. Sk., 9009. Sk., 9011. Sk., 9020. Sk., 9022. Sk., 9024. Sk., 9026. Sk., 9218. Sk., 9219. Sk., Türbe Cd., Yıldız Cd., İsmetpaşa Cd., İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında Reis; 9012. Sk., Yıldız Cd., 9010. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 10:00:15.233-2024-03-22 16:00:30.977 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 10:00:25.286-2024-03-22 14:00:36.326 saatleri arasında Atatürk; Şehit Er Ercüment Bozdoğan Cd., 1040. Sk., 1041. Sk., KUBİLAY, ATATÜRK, 5002, 1043. Sk., 1079. Sk., 1038 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:25.286-2024-03-22 14:00:36.326 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:25.286-2024-03-22 14:00:36.326 saatleri arasında Cumhuriyet; ATATÜRK, 5003. Sk., 5002 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 10:00:42.71-2024-03-22 14:00:56.511 saatleri arasında Kıranlı; Kıranlı, İsimsiz13, , İsimsiz7, Kıranlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:42.71-2024-03-22 14:00:56.511 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:42.71-2024-03-22 14:00:56.511 saatleri arasında Çamavlu; , Çamavlu köy içi yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, Çamavlu, Çamavlu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:42.71-2024-03-22 14:00:56.511 saatleri arasında Güneşli; Güneşli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:42.71-2024-03-22 14:00:56.511 saatleri arasında Karaveliler; , İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, Karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:42.71-2024-03-22 14:00:56.511 saatleri arasında Yukarıbey; İsimsiz73, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında Yukarıcuma; Yukarıcuma Köyü İç Yolu, Yukarıcuma, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında Yukarıbey; İsimsiz91, İsimsiz69, İsimsiz68, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında Terzihaliller; Terzihaliller Köyü İç Yolu, Terzihaliller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında Hacıhamzalar; Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, Hacıhamzalar, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında Göbeller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında Çamavlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 10:00:43.304-2024-03-22 14:00:52.248 saatleri arasında Aşağıcuma; İsimsiz91, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:05.84-2024-03-22 16:00:28.296 saatleri arasında Aşağıcuma; , Aşağıcuma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:05.84-2024-03-22 16:00:28.296 saatleri arasında Okçular; Okçular Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, Okçular elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:05.84-2024-03-22 16:00:28.296 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında Göbeller; Göbeller, Göbeller Köyü İç Yolu, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında Ayvatlar; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, AYVATALAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında Demircidere; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Demircidere Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, Bergama Yolu, Demircidere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; Kaplanköy Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 12:00:09.43-2024-03-22 16:00:18.933 saatleri arasında Aşağıbey; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz6, Aşağıbey Köyü İç Yolu, Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-22 2024-03-22 11:00:54.976-2024-03-22 14:00:05.453 saatleri arasında Çavuş; İsimsiz48, İsimsiz97, 218 Sk., 200. Sk., Çanakkale Asfaltı, 216. Sk., 214. Sk., 212. Sk., 210. Sk., 209. Sk., 208. Sk., 207. Sk., 206. Sk., 205. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 201. Sk., 202. Sk., , ÇAVUŞ YOLU, Çavuş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 11:00:54.976-2024-03-22 14:00:05.453 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 11:00:54.976-2024-03-22 14:00:05.453 saatleri arasında Buruncuk; , 400. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Buruncuk Cd., Buruncuk Kalesi Mevki, Çanakkale Asfaltı, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 11:00:54.976-2024-03-22 14:00:05.453 saatleri arasında Yıldırım; Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., 35/5, 35/6, İsimsiz18, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 11:00:54.976-2024-03-22 14:00:05.453 saatleri arasında Musabey; ÇAVUŞ YOLU, 203. Sk., 218 Sk., İsimsiz96, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-22 2024-03-22 11:00:54.976-2024-03-22 14:00:05.453 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.