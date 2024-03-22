22 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:44

SAKARYA ilinde 22 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 1192. SK., 2010 SK., 2011 SK., 2015, 2015 SK., 2024 SK., 2036, 2040 SK., 2047 SK., 2049 SK., 2050 SK., 2051 SK., 2052 SK., 2053 SK., 2056 SK., 2060, 2060 SK., 2061, 2061 SK., 2064 SK., 2065 SK., 2071 SK., 2073 SK., 2074 SK., 2108, 3003 SK., 3004 SK., 3010, 3013 SK., 3015, 3016, 3016 SK., 3028 SK., 3034 SK., 3038, 3039 SK., 3040 SK., 3051 SK., 3055 SK., CER SK., DAL SK., DOGAN SK., DOĞAN SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATİP, HATİP SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., KARASU YOLU CD., KÜPÇÜLER, SEMA SK., SET ARKASI, SEVGİ SK., TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2028 SK., 2030 SK., 2044 SK., 2048 SK., 2058 SK., 2065, 2067 SK., 2083. SK., 2090 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Mart Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TASLIK, YENI, YENİ mahallelerinde 107.SK, 1294 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2017 SK., 2019 SK., 2020, 2020 SK., 2021, 2026 SK., 2029 SK., 2036 SK., 2042 SK., 2044, 2045 SK., 2049, 2054 SK., 2055 SK., 2056, 2066 SK., 2068 SK., 2070 SK., 2078 SK., 2106 SK., 2109 SK., 3015 SK., 3017 SK., 3023 SK., 3024 SK., 3025 SK., 3026 SK., 3036 SK., 3040, 3042, 3042 SK., 3043 SK., 3045 SK., 3051, 3053 SK., 3055, 3061, 3061 SK., 3063, 3063 SK., 3065 SK., 3067, 3067 SK., ALEV, ALEV SK., AY SK., BAHAR, HATIP, HOCA AHMET YESEVI, İsimsiz144, KARASU YOLU CD., KARASU YOLU, KÜPÇÜLER CD., NEHIR, SELVİ SK., SET ARKASI SK., SEVGI, ŞEN SK., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KONURALP mahallelerinde 1027 SK., 1040 SK., 2014 SK., 2016 SK., 2055, 2069, 2069 SK., YUVALAK, YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1007 SK., 1009 SK., 1013 SK., 1015, 1015 SK., 1017 SK., 1019, 1019 SK., 1025 SK., 1039 SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, BARBAROS CD., BATUM, BEYAZIT SK., BOGAZ, BOGAZ SK., BOĞAZ SK., CANAN, CEVHER, CEVHER SK., ÇAYBAŞI CD., ERDEM, ERDEM SK., ESIT, EŞİT/1, FATIH, FATİH, GENIS, GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜNGÖREN SK., HÜR, HÜR SK., IŞIN SK., İBNİSİNA, İL ORMAN MESİRE YERİ, KAHRAMAN SK., KARTAL SK., KAYA SK., KEKLİK SK., KÖKLÜ SK., KUMRU, KÜBRA, KÜBRA SK., LEYLEK SK., MARTI SK., NISA, NİSA SK., NUR, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖZER, ÖZER SK., PANTER, PANTER SK., PARK İÇİ YOLU, PAZAR SK., PİRİ REİS SK., SAKA, SAKA SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SERKAN SK., SÜLÜN SK., ULU, ULU SK., YAN YOL, YAN YOL SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY mahallelerinde 1522, 1522 SK., 1530., 1532, 1544, ADLİYE, MKS, ORTA, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 216. SK., 218, 222 SK., 222. SK., 239, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, OKUL CD., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN SK., YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA mahallelerinde 1 SK., D-100 YANYOL, KAR, PARS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR mahallelerinde 10., 18., 19., 21., 22., 26., 2702., 2710, 3., 33., 4., 41., 455., 478., 479., 53., 71., 9., 92., 94., 95., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, BİLECİK CD., DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/1, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 955., 957., ANKARA CD., BEKİR EFENDİ SK., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, ARAPOĞLU SK., BAYIR 1 SK., BAYIR SK., BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., CEYLAN 1, CEYLAN SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, DILEKLI, DİLEKLİ CD., ENGIN 1, GÜL CD., GÜL SK., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., HÜSNÜ ÇİL SK., KADIPINAR SK., KÖYİÇİ CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, NESE, NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., SENAİYE SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, SOĞUKSU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK, YEŞİL SK., YILDIZ 2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 22 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 421. SK., BAYRAKLI SK., ERGENEKON SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN SK., KİRİŞHANE CD., METİN SK., SANAYİİ CD., TARANCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cuma 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 785 NOLU SK., 786 NOLU SK., A.NEJDET GÜVEN CD., DALLI SK., EMECİ SK., FENER SK., GÖMEÇ SK., KANCA SK., KUDÜS, PARLAK SK., SARAY BOSNA CD., YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.