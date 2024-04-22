22 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:36

BOLU ilinde 22 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, N KENDISI mahallelerinde KIBRISCIK KARAŞAR YOLU, KÖSELER KÖY YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde YAZICA KÖY YOLU, YAZICA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALI mahallelerinde BALİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOĞUKSU mahallelerinde TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARDAK, KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KURUCA, KUZKÖY, N KENDISI mahallelerinde ÇARDAK KÖY YOLU, ÇARDAK KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KURUCA KÖY YOLU, KURUCA KÖYÜ YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ, ASAGI, AŞAĞI, BAYIR, GEREDE YOLU, IMAMLAR, İMAMLAR, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, TABAKLAR, UZUNLAR mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, ANADOLU OTOYOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, DOGANCI KÖYÜ, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ MEVKİ DÖRTDİVA, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DR.SADIK AHMET CD., GEREDE YOLU MEVKII, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, TABAKLAR MAHALLE YOLU, UZUNLAR MAHALLE YOLU, YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTARLAR, CÜNÜTLER, HATIPLAR mahallelerinde BAYRAKTARLAR MAHALLE YOLU, CÜNÜTLER MAHALLE YOLU, DÜZAĞAÇ CÜNÜTLER, DÜZAĞAÇ KÖY YOLU, HATIPLAR MAHALLE YOLU, HATİPLER YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRANLAR mahallelerinde KAYABAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA, TAŞKESTİ mahallelerinde ADA CD., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde HACIMUSALAR KÖYÜ YOLU, HACIMUSALAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BAYRAMLI, DELİCE, DERE, DİBEKTAŞI, HAYALLAR, MANGIRLAR, ORTA, SARIYAR, SÜRMELİ, YENİ mahallelerinde ABANT YOLU CD., ACAR SK., ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ALPAĞUT DİBEKTAŞI MAH, ALPAĞUT KÖYÜ ESELER MAH, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, DELİCE KÖY YOLU, DELİCE KÖYÜ YOLU, MANGIRLAR KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, SAMAT KÖYÜ, SAMAT KÖYÜ YOLU, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AT YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1477, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., AKTEPE SK., ALAN SK., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., DAMLA SK., DARENDE SK., DODURGA CD., ELMAS, EMİR SK., GÖRKEM SK., İLKAY SK., KALE SK., KIBRISCIK SK., KORKUT SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SERCAN, SERCAN SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., USTA, YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ mahallelerinde 1. SOK, 1236. SOK, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YEŞİLVADİ mahallelerinde YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHLAT SOKAK, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER OSB, HACI IPEKLER, YENI, YENİ mahallelerinde 100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., AHLAT SK., ALIÇ SK., ARDA SK., ARDIÇ SK., ARDIÇLI SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GEREDE-KARABÜK BAĞLANTISI, GÜL SK., GÜVEN SK., H. EMİN EFENDİ CD., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI EMİN EFENDİ CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., HALİS SK., İLKOKUL SK., İSMAİL GÜR CD., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MERT SK., MIMAR SINAN, NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERÇE, SERÇE SK., SERİN SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞİMŞİR SK., TABAKHANELER 10 NOLU, TABAKHANELER 6 NOLU SK., TABAKHANELER 6.NOLU, TABAKHANELER 6.NOLU SK., TABAKHANELER 7 NOLU, TABAKHANELER 7 NOLU SK., TEPE, TEPE SK., TURGUT ÖZAL, YAĞMUR SK., YAYLACI SK., YUNUS EMRE CD., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD., ZIRVE, ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.