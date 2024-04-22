22 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:36

DÜZCE ilinde 22 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, BAHADIR YALÇIN CD., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, GELINCIK, GELİNCİK SK., KIRAÇ SK., MİRAY SK., SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KARABURUN, KÖYIÇI, MELENAĞZI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY mahallelerinde 100, 101, 1024, 104 SK., 105, 105 SK., 110, 2, 201, BİRLİK SİTESİ, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖYIÇI, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1. sokak, 769. SK., 812., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818., 818. SK., 821., 822. SK., 827. SK., 828., 828. SK., 843., 850., 853. BULVAR, ALİ ŞİRNEVAİ SK., ALPARSLAN TÜRKEŞ, BANKALAR SK., ÇAĞRI SK., FIRIN, FIRIN SK., KAYIŞOĞLU SK., LALE, LALE SK., MAZHAR OSMAN, MAZHAR OSMAN SK., MEHMET AKİF CD., PARK İÇİ YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, RUHIYE ÜNER, RUHİYE ÜNER SK., SPOR SK., VARDAR SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 1001. SK., 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 686., 698. SK., 701. SK., 721. SK., 724. SK., 725. SK., 996. SK., AKÇAM SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., ISTANBUL, ISTANBUL CD., İSTANBUL CD., KADIRGA SK., KALYON SK., LEVENT SK., OFIS, OFİS SK., ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., ŞAHİN SK., TEKNİKER SK., ULUBAT SK., URAL SK., YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİREMİTOCAĞI mahallelerinde ESKİ BAĞDAT CD., MARMARA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARA HACIMUSA, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1154., 1161., 1164. SK., 1166. SK., 1167., 1188. SK., 1197. SK., 1207. SK., 1208. SK., 1209. SK., 1210., 1210. SK., 1213. SK., 1214., 1215., 1215. SK., 1217. SK., 1218. SK., 1220. SK., 1225., 1225. SK., 1226., 1226. SK., 1229. SK., 1233., 1234. SK., 1236. SK., 1241. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244., 1244. SK., 1245. SK., 1247., 1247. SK., 1405. CD., 1405. SK., 1408., 1435., 1435. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1439., 1439. CD., 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1447., 1448., 1448. SK., 1449. SK., 1450., 1450. SK., 1451., 1455., 1455. SK., 1457. SK., 1460., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1474. SK., 1475., 1480. SK., 1481. SK., 1483. SK., 1484. SK., 1486. SK., 1487. SK., 1490., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1494. CD., 1495. SK., 1496., 1497. SK., 1498., 1498. SK., 1499., 1499. SK., 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1506., 1506. SK., 1507. SK., 1509., 1510., 1512. SK., 1514., 1514. SK., 1515. SK., 1516. SK., 1517. SK., 1519. SK., 1528., 1533., 1536. SK., 1551. SK., 2518. SK., 2530., 2531., 2534., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMİRAL SK., ESER, ESER SK., ESKİ AKÇAKOCA CD., GAZI OSMAN, HARMAN SK., HÜRRİYET CD., KANAL SK., KARACA SK., KASIM SK., KEMAL KUYUMCU SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., PLEVNE, PLEVNE SK., SERVET BUCURGAT, TÜFEK, TÜFEK SK., Uavtede Yok, YAKUT ÇK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, YENİ mahallelerinde 1161. SK., 1196. SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., GAZİ OSMAN SK., KATİP ÇELEBİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 118., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP HAMAM, KONURALP KARAKOL, KONURALP YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 721., 737. CD., 739. SK., 811. SK., 821. SK., 823., 823. SK., 824. SK., 825., 825. SK., AKÇAM, CELAL NALBANTOĞLU SK., ÇAMLI SK., D 100 KARAYOLU CD., KANUNİ SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OVA SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2595. CD., 2599. SK., 2609. SK., 2613. SK., 2622. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GÜZELDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET mahallelerinde GÜZELDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖREN mahallelerinde ÖREN, ÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 802, ADAKÖY, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.