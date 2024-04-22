22 Nisan Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 23 Nisan'da bankalar açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bugün ve yarın bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 23 Nisan'da bankalar açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle önümüzdeki Salı günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 22 Nisan Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 23 Nisan'da bankalar açık mı?
23 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
22 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?
22 Nisan resmi tatil ya da yarım gün olmadığı için banka şubeleri tüm gün çalışacaklar.
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