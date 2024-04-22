Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:42

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle önümüzdeki Salı günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 22 Nisan Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar çalışıyor? 23 Nisan'da bankalar açık mı?

23 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

22 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

22 Nisan resmi tatil ya da yarım gün olmadığı için banka şubeleri tüm gün çalışacaklar.