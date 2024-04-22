22 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:36

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:36

SAKARYA ilinde 22 Nisan Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI mahallelerinde AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., KARDAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, ÖZEL SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SÜMBÜL SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ULAŞTIRMA SK., YEŞİL MEYDAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILMIYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BIRINCI SK., BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, IKINCISK./1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İLMİYE CD., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT MERKEZ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, BAYIR SK., BURNAZ SK., CANER SK., DAĞ, DEGIRMEN-, DURAK SK., ESKURT, FATIH-, FATİH, FATİH CD., GAZİ SK., GÖK, GÖK SK., HACI, HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KURUDERE, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ORTA-, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TAŞLIK SK., UZUN CD., VATAN 1 SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE, HANYATAK, TASYATAK, TAŞYATAK mahallelerinde ACELLE YAYLASI, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇATALKAYA, GÜZLEK SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., TASYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENICAMI, YENİ CAMİ mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 18 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004, 5004 SK., 5006 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., BERBER SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇİLEK SK., GONCA, GONCA SK., KOMŞU SK., KUŞ SK., POLAT SK., SAKARBABA CD., TATLI SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde BAYSAL, BAYSAL SK., IBRAHIM KANGAL, ISKAN SK., İBRAHİM KANGAL CD., İSKAN SK., SELVINAZ, ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, MİTHATPAŞA, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 921 NOLU SK., 922 NOLU SK., AKÇAY SK., ARMUTLU SK., CENAP SK., KUDRET SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ORHANGAZI, SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEHIT MÜRSEL ULUNÇ, SELVİNAZ SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, MERKEZ, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1508. SK., 1509. SK., 1510. SK., 1511. SK., 1513. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1409. SOK, 1522, 1523. SK., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., ESKISEHIR, İLİM SK., TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERIZLIOSB, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10 SK., 3, ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 22 Nisan Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, KAHRAMAN, NURIYE, NURİYE mahallelerinde 3548 SK., 3552, 3552 SK., 3554 SK., 3657 SK., 3662, 3662 SK., 3679 SK., 3684 SK., 7136, 7136 SK., 7136., 7136. SK., 7148. SK., 7151, 7151. SK., 7153. SK., CAMİ SK., ESKİ DÜZCE CD., HENDEK BELEDİYESİ BAYRAKTEPE S, HENDEK KOCAALİ YOLU, ULUDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.