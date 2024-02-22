22 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:51

Güncelleme: 22.02.2024 - 08:51

DÜZCE ilinde 22 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde GÖKTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ÇAYAGZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜCAVIR, MÜCAVİR mahallelerinde EREĞLİ CD., ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KUMPINAR mahallelerinde 1. SK., ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, KIRAZYANI, KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, KUMPINAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde 1301. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1224., 1257. SK., 1271., 1275. SK., 1285. SK., AKÇAKOCA DÜZCE YOLU, ÇOBAN SK., KIVILCIM SK., UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, HAMIDIYE, HAMİDİYE, KARACA, KOÇYAZI mahallelerinde 1226., 1233., 1256., 1257., 1259. SK., 1264. SK., 1271. SK., 1274. SK., 1303. SK., 1330. SK., 1335. SK., 1338. SK., 1348. CD., 2296. SK., ATICI SK., AZİZ YÜKSEL SK., BİLİM SK., ÇİLELİ SK., D 100 KARAYOLU CD., DESTE, DESTE SK., ELİF SK., EMEK SK., ERKAN ÇK., FAZLI YALÇIN SK., GÜDEN SK., IŞIK SK., KARANFİL SK., KAVALA SK., KİRAZ SK., KÖSE SK., KÜBA CAMİİ SK., MEHTAP SK., MISIR SK., MİS SK., NERGİS SK., NIL SK., NİL SK., ORKİDE SK., RECEP KÖROĞLU SK., RÜYA, SAHİL SK., SANAT, SANAT SK., SANTIYE, SANTRAL SK., SON SK., ŞANTİYE SK., TAN SK., TEKNIK, TEKNİK SK., TEL SK., TRAFO SK., YARIM SK., YURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde ATASOY SK., BAYKUL SK., HACI MEVLÜT SIVRIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, NUHLAR, SARIKASIM mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, NUHLAR KÖYÜ YOLU, SARIKASIM, SARIKASIM MAHALLESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, PINARLAR, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5557., 5632., 5640. SK., 5645., 5646., 5646. SK., 5660., 5893., 5893. CD., 6500., 6550., 6650., 7000., PINARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 7350., 7400., ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 12:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, ÇİFTLİK, DEMETEVLER mahallelerinde 3716., 3716. CD., 3736., 3742. SK., 3744., 3745. SK., 3753. SK., 3786. SK., 4094. SK., 4101., ÇAKIRLAR YOLU, ÇELIKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1950. CD., 606., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1554. SK., 2441., 2454. SK., 2498. SK., 2500. SK., 2506. SK., 4960. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., HALİL AĞA ÇK., KOÇLAR, KOÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1494. CD., 1498. SK., 1510., 2426., 2426. SK., 2427., 2428. SK., 2527. SK., 2528. SK., 2529. SK., 2532. SK., 2533. SK., 2534., ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 1412., 2980. SK., 2986. SK., 2990., 2990. SK., 3000. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3020. SK., 3022. SK., 3027. SK., 3029. SK., 3039., 3040. SK., 3042. SK., 3043. SK., 3044., 3044. SK., 3066. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2675. CD., 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2730. CD., 2734. SK., 2741., 2826., 2895., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2948., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, MERGİÇ mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1468. SK., 2180. CD., 2887. SK., 2889. SK., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2905., 2906. SK., 2926., 2939. SK., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948. CD., 2952. SK., 2962., 2962. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2977. SK., 2979. SK., 2980., 2981. SK., 2986., 2988. SK., 48. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1490. CD., 1498., 1499., 1499. SK., 1501. SK., 1510. SK., 1512. SK., 1528., 1533., 1551. SK., 2518. SK., 2530., 2531. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2427. SK., 2429. SK., 2431. SK., 2434., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2527., ATASEVEN, ATASEVEN SK., ESKI AKÇAKOCA, KALMAK, KALMAK SK., KARAKUŞ SK., NİSAN 17. SK., TORLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, ORTA mahallelerinde 172., ISTIKLAL, İSTİKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 67., BÜYÜK MELEN CD., YAKABASI, YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, KÜLTÜR mahallelerinde 118. SK., 301 SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, MERKEZ mahallelerinde 19. SOK., 201. SK., 222, 304. SK., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARIDERE mahallelerinde SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 15:15-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET, N KENDISI mahallelerinde GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 15:15-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELI MEHMET mahallelerinde DELI MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR mahallelerinde 607., FABRIKA, FABRİKA SK., MİLLET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, CEVİZLİK, DEPO, DERE, ORTA mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, CEVIZLIK, DEPO, DERE, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.