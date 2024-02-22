22 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:51

Güncelleme: 22.02.2024 - 08:51

SAKARYA ilinde 22 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER mahallelerinde SOGANLIK, SOĞANLIK, SOĞANLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 10., 14., 17., 17. SK., 18., 19., 21., 21. SK., 22., 25., 26., 27., 2702., 2710, 3., 33., 37., 41., 455., 479., 53., 7. SK., 71., 78., 92., 94., 95., BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, BİLECİK CD., ÇESME/1, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/1, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1522, 1522 SK., 1530., 1530. SK., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, ORTA/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1006. SK., 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1520. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ILIM, İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, KARAÇAM mahallelerinde ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK, KESTANELİK SK., ORTA - sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, KIRAZCA mahallelerinde 135., 137. SK., 139., 141. SK., 143. SK., 145. SK., 147., 147. SK., ESKİŞEHİR CD., KISLA, SAKARYA MISIR ARAŞTIRMA İSTASY, SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 109. SK., 119., 119. SK., 1523. SK., 201 SK., ANADOLU OTOYOLU, EGE KİMYA SANAYİ, EGEMENLIK, ESKISEHIR/6, ESKİ CD, HANLIKÖY/1, OKUL, OKUL CD., ORHANGAZİ CD., SAĞLIK CD., SAKİNLER SK., TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Şubat Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 101., 114. SK., EGEMENLİK, SAGLIK, SAGLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/5, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde MEHTER, MEHTER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde ARABACILAR/9, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/6, KULOGLU, SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULAKLI mahallelerinde CİMŞİTLER, İsimsiz124, KULAKLI/8, POTLAR, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE mahallelerinde KIRKTEPE, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/4, KULOGLU/2, KULOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA mahallelerinde KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, MERKEZ SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKARSU SK., AKASYA, AKIN, AKINCI, AKSOY, AKSOY SK., ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARDIÇ, AYAN, AYAN SK., AYDIN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BASAK, BAŞAK SK., BIÇER SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇINAR SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇUKURKUYU SK., DAR, DERE SK., DOGAN SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., ERCAN, ESİNTİ, FILIZ, GONCA, GONCAGÜL, GÖKTAŞ SK., GÜLER SK., GÜMÜŞ, HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET CD., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IKLIM, ISIL, ITIR, İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., KAHVECİOĞLU SK., KANARYA SK., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAKAŞ SK., KARAYEL SK., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KÖSE, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MEŞE BAYIRI SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NUR, ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., PAHADIR, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ, SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SEDEF, SERÇE, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK 1, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOYSAL SK., SÖĞÜT SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YEL SK., YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YENİ MAHALLE 3 SK., YENİ MAHALLE SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YILDIZ SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16016, 16018, 16020, 34002, 34003, 34005, 34009, 34010, 34014, 34016, 34018, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYALLER SK., HAYELLER, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DOKURCUN, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERI mahallelerinde ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, DEDELER SK., GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR, SULUCA OVA YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, BEDILKADIRBEY, ERDOGDU, ERDOĞDU, KABAKULAK mahallelerinde 12010, 20001 SK., 20002, 20002 SK., 20002. SK., 20003 SK., 20004 SK., 20006 SK., 20007, 20007. SK., 20009 SK., 20010, 20010. SK., 20012, 20012 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI GİRİŞİ-K17, COLA TURKA FABRİKASI - DELLA G, D-140 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1607 KÜME EVLER, 2135 NOLU SK., 2135. SK., 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 496 NOLU SK., 500 NOLU, KARAPINAR, KARAPINAR CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT HIKMET CAN, ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 22 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 19, 35 NOLU SK., 9 NOLU, ATMACA SK., BULVAR SK., CEMRE SK., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZI, GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, LALEZAR SK., SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOROZLAR mahallelerinde 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., HOROZLAR CD., KADIKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.