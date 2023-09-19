22 yaşındaki çobanı öldürmüştü... 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!

22 yaşındaki çobanın katil zanlısına 26 yıl 3 ay hapis Eskişehir’de 22 yaşındaki çobanın öldürülmesine ilişkin davada sanık, 'iyi hal indirimi' uygulanarak 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:04
22 yaşındaki çobanı öldürmüştü... 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı İstiklalbağı Mahallesi’nde geçen Temmuz ayında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; çobanlık yapan 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu, yolda yürüdüğü esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"İYİ HAL İNDİRİMİ" UYGULANDI!

Olayın ardından Mehmet Topaloğlu’nun ilgilendiği hayvanların sahibi Ahmet Ç. (44) şüpheli olarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü celsesine tutuksuz sanık olarak katılan Ahmet Ç. hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkemede konuşan sanık Ahmet Ç., “Ölen kişi benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Adalet istiyorum” dedi. Cinayet zanlısı Ahmet Ç. hakkında 'iyi hal indirimi' ile "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


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Cinayet çoban dava eskişehir Hapis Cezası

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