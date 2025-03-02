22 yaşındaki genç saman deposunda asılı halde bulundu

Yayınlanma: 02.03.2025 - 22:59

Güncelleme: 02.03.2025 - 22:59

Olay, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Samancılar mevkisinde bugün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. (22) babasına ait iş yerinin saman deposunda yakınları tarafından iple asılı halde bulundu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

E.K.’nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.