Samsun'da korkunç olay... Babasını işyerinde asılı halde buldu!
Samsun’un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı bulunan şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti.
Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.’yi (58) işyerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi.
Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamadı.
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