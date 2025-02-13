Aydın'da şüpheli ölüm! Genç kadın evinde asılı halde bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Ayşe Hışıl Yılmaz, evinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde 36 yaşındaki Ayşe Hışıl Yılmaz, evinde ölü olarak bulundu. Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1603 Sokak’ta yalnız yaşayan Yılmaz’dan bir süre haber alamayan ailesi, endişelenerek evine gitti. Ev sahibinden yedek anahtarı alarak içeri giren yakınları, Yılmaz’ı asılı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirirken, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayşe Hışıl Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak.
Etiketler: #aydın #Şüpheli ölüm
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