22 yaşındaki şahıs pompalı tüfekle intihar etti

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:11

Güncelleme: 30.04.2024 - 00:11

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan 22 yaşındaki M.S., pompalı tüfekle göğsinden kendini vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.