Önce iş arkadaşını öldürdü sonra intihar etti!
Gaziantep'te bir fabrika içerisinde tartıştığı iş arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın torna bölümünde Mustafa Özcan (60) ile Oğuz Bozkurt (49) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Özcan, tabancayla Oğuz Bozkurt'a ateş etti. Daha sonra Özcan, aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Özcan ve Bozkurt'un öldüğü belirlendi.
Özcan ve Bozkurt'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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